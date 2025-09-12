Telugu

సొరకాయ జ్యూస్ తాగితే శరీరంలో జరిగే మార్పులివే

food-life Sep 12 2025
Author: Narender Vaitla Image Credits:istocks
బరువు తగ్గడంలో సహాయం

ఇందులో అధిక ఫైబర్ ఉండటం వల్ల ఆకలి తగ్గిస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తాగితే ఫలితం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

Image credits: istocks
జీర్ణక్రియ మెరుగుపరుస్తుంది

కడుపులో వేడి తగ్గిస్తుంది. మలబద్ధకం సమస్యను తగ్గిస్తుంది. ప్రతిరోజూ తాగితే కడుపు శుభ్రంగా ఉంటుంది.

Image credits: istocks
శరీరాన్ని డీటాక్స్ చేస్తుంది

టాక్సిన్స్ బయటకు పంపుతుంది. కాలేయాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో తాగితే శరీరానికి మంచి శుభ్రత.

Image credits: istocks
గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు

రక్తపోటు నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. గుండెను బలంగా ఉంచే ఖనిజాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. హై బీపీ ఉన్నవారికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

Image credits: Getty
చర్మాన్ని మెరిపిస్తుంది

చర్మాన్ని టాక్సిన్స్‌ నుంచి శుభ్రం చేస్తుంది. రెగ్యులర్‌గా తాగితే చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది. ఉదయం లేదా నిద్రకి ముందు తాగడం మంచిది.

Image credits: Getty
ఎప్పుడు తాగాలి?

దయం ఖాళీ కడుపుతో తాగడం చాలా మంది. అలాగే రాత్రి పడుకునే ముందు తాగినా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.

Image credits: istocks

