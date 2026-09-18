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2 గ్రాముల్లోనే వచ్చే గోల్డ్ చెవి కమ్మలు

life Sep 18 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
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మినీ స్టడ్స్

కాలేజీ అమ్మాయిలకు ఈ చిన్న హార్ట్ షేప్ స్టడ్స్ చక్కగా ఉంటాయి. ఇవి కేవలం 2 గ్రాముల్లోనే లభిస్తాయి.

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మీనాకారి గోల్డ్ స్టడ్స్

ఈ మీనాకారీ గోల్డ్ స్టడ్స్ చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. ఇవి మీకు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: instagram
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గోల్డ్ జాలిదార్ టాప్స్

మహిళలు ఈ బంగారు జాలిదార్ టాప్స్ పెట్టుకుంటే ఎంతో స్పెషల్‌గా అందంగా ఉంటారు.

Image credits: instagram
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స్టైలిష్ స్టడ్స్

ఆధునిక అమ్మాయిలకు ఈ స్టైలిష్ స్టడ్స్ నప్పుతాయి. రెండు గ్రాముల్లో వచ్చే మంచి ఫ్యాషనబుల్ లుక్ మీ సొంతం అవుతుంది.

Image credits: social media
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గోల్డెన్ బాల్ స్టడ్స్

సింపుల్ లుక్ కోసం ఈ గోల్డెన్ బాల్ స్టడ్స్ పెట్టుకుంటే అందంగా ఉంటారు. కేవలం 2 గ్రాముల్లోనే వచ్చే ఈ చెవిపోగులు అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: social media
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మినీ ఫ్లవర్ స్టైల్ స్టడ్స్

ఫ్లోరల్ డిజైన్‌లో వచ్చే ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. డైలీ వేర్‌గా వాడుకోవడానికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు.

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రంగు రాళ్లతో

గ్రీన్, బ్లూ రంగుల్లో ఉన్న రాళ్లతో నిండిన స్టడ్స్ ఇవి. ముఖానికి ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Rudradhan

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