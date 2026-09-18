కాలేజీ అమ్మాయిలకు ఈ చిన్న హార్ట్ షేప్ స్టడ్స్ చక్కగా ఉంటాయి. ఇవి కేవలం 2 గ్రాముల్లోనే లభిస్తాయి.
ఈ మీనాకారీ గోల్డ్ స్టడ్స్ చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. ఇవి మీకు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
మహిళలు ఈ బంగారు జాలిదార్ టాప్స్ పెట్టుకుంటే ఎంతో స్పెషల్గా అందంగా ఉంటారు.
ఆధునిక అమ్మాయిలకు ఈ స్టైలిష్ స్టడ్స్ నప్పుతాయి. రెండు గ్రాముల్లో వచ్చే మంచి ఫ్యాషనబుల్ లుక్ మీ సొంతం అవుతుంది.
సింపుల్ లుక్ కోసం ఈ గోల్డెన్ బాల్ స్టడ్స్ పెట్టుకుంటే అందంగా ఉంటారు. కేవలం 2 గ్రాముల్లోనే వచ్చే ఈ చెవిపోగులు అందంగా ఉంటాయి.
ఫ్లోరల్ డిజైన్లో వచ్చే ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. డైలీ వేర్గా వాడుకోవడానికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు.
గ్రీన్, బ్లూ రంగుల్లో ఉన్న రాళ్లతో నిండిన స్టడ్స్ ఇవి. ముఖానికి ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.
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