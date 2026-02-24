Telugu

గోళ్లకు ట్రెండీ నెయిల్ రింగ్స్ మీకోసం

life Feb 24 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:amazon.com
గోల్డ్ నెయిల్ రింగ్

మీకు గోల్డెన్ నెయిల్స్ కావాలంటే, ఇలాంటి నెయిల్ రింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇవి  క్లాసిక్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest
సిల్వర్ అడ్జస్టబుల్ నెయిల్ రింగ్

సిల్వర్ ఫినిషింగ్‌తో ఉండే ఈ అడ్జస్టబుల్ నెయిల్ రింగ్ ఏ వేలి సైజుకైనా సరిపోతుంది. ఇది ఇండో-వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులన్నింటికీ సూట్ అవుతుంది.

Image credits: amazon.com
స్టోన్ వర్క్ నెయిల్ రింగ్

మీకు గ్లామరస్ లుక్ కావాలంటే, స్టోన్ వర్క్ ఉన్న డిజైనర్ నెయిల్ రింగ్స్ ఎంచుకోండి. చిన్న గోళ్లపై కూడా ఈ డిజైన్ అదిరిపోయే పార్టీ వైబ్ ఇస్తుంది. 

Image credits: pinterest
అమెరికన్ డైమండ్ నెయిల్ రింగ్

మీరు మీ గోళ్లకు గ్లామరస్ లుక్ ఇవ్వాలనుకుంటే, అమెరికన్ డైమండ్స్‌తో అలంకరించిన ఈ నెయిల్ రింగ్స్ కొనండి. 

Image credits: instagram
స్టోన్ స్టడెడ్ క్రౌన్ స్టైల్ నెయిల్ రింగ్

ఈ స్టోన్ స్టడెడ్ క్రౌన్ స్టైల్ నెయిల్ రింగ్ చిన్న గోళ్లకు కూడా రాయల్, ఎస్తెటిక్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
వింటేజ్ గోల్డ్ ఫినిష్ నెయిల్ రింగ్

ఈ వింటేజ్ గోల్డ్ ఫినిష్ నెయిల్ రింగ్.. లాంగ్ ఎక్స్‌టెన్షన్ స్టైల్‌లో చాలా రాయల్, యూనిక్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: pinterest

