ఈ మల్టీకలర్ జుంకాలు ఏ చీర మీదకైనా సెట్ అవుతాయి

life Apr 23 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
మల్టీకలర్ స్టోన్ ఝుంకా

ఒకే రంగు జుంకాలు కాకుండా ఇలా రకరకాల రంగులున్నవి ఎంచుకోండి. ఇలాంటి జుంకాలలో రంగురంగుల రాళ్లను ఉపయోగిస్తారు.

Image credits: pinterest
పోల్కీ స్టోన్ ఝుంకా

పోల్కీలోని వేలాడే మువ్వలు చెవులకు మంచి గ్లో ఇస్తాయి. ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్‌కు ఇయర్‌చెయిన్ కూడా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
మీనాకారి మల్టీనగ్ జుంకాలు

మీనాకారి వర్క్ వల్ల జుంకాలపై గులాబీ, ఆకుపచ్చ, నీలం, పసుపు వంటి అందమైన రంగులు కనిపిస్తాయి. 

Image credits: pinterest
ఆక్సిడైజ్డ్ మల్టీనగ్ జుంకాలు

ఆక్సిడైజ్డ్ మల్టీనగ్ జుంకాలు తక్కువ ధరకే వస్తాయి. ఇవి చెవులకు మంచి స్టేట్‌మెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. వీటికి మ్యాచింగ్‌గా గాజులు వేసుకుంటే బాగుంటుంది.

Image credits: pinterest
మల్టీకలర్ ఘుంగ్రూ జుంకాలు

మల్టీకలర్ గూంగ్రు జుంకాలు గోల్డ్ ప్లేటెడ్‌తో వస్తాయి. వీటిలో రంగుల రాళ్లతో పాటు, రంగురంగుల గజ్జెలు దీనికి ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
కుందన్ మల్టీస్టోన్ ఝుంకా

కుందన్ మల్టీస్టోన్ జుంకాలలో గజ్జెలతో పాటు రంగురంగుల కుందన్ వర్క్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి జుంకాలు బెనారసీ చీరల వరకు దేనితోనైనా ట్రై చేయొచ్చు.

Image credits: instagram
మూడు లేయర్ల జుంకాలు

రంగురంగుల మూడు లేయర్ల జుంకాలు ఇవి. వీటి ధర కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి.

Image credits: Jewelemarket

