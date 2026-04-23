Face Glow: వేడి నీళ్లా? చల్లటి నీళ్లా? చర్మ సౌందర్యానికి ఏది మంచిది?

వేడి ఎక్కువగా ఉన్న నీటితో స్నానం చేస్తే చర్మంపై ఉండే సహజ నూనెలు పోతాయి. దీని వల్ల చర్మం తేమ కోల్పోయి… పొడిగా మారిపోతుంది.
చల్లటి నీళ్లతో ముఖం కడుక్కుంటే చర్మంపై వాపు తగ్గుతుంది. ఉదయాన్నే ముఖం ఉబ్బినట్లు అనిపిస్తే ఇది మంచి చిట్కా. ముఖానికి తక్షణ నిగారింపు కూడా వస్తుంది.
ముఖంపై చర్మ రంధ్రాలలో పేరుకుపోయిన మురికి, జిడ్డును తొలగించడానికి గోరువెచ్చని నీళ్లు బాగా పనిచేస్తాయి. ఇవి రంధ్రాలు తెరుచుకునేలా చేసి శుభ్రపరుస్తాయి.
చల్లని నీళ్లు చర్మంలో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి. తద్వారా చర్మం సాగిపోకుండా, దాని ఎలాస్టిసిటీ (స్థితిస్థాపకత) దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి.
మొటిమల సమస్య ఉన్నవాళ్లు మరీ వేడి నీళ్లు వాడితే చర్మంపై ఇరిటేషన్ పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. వీళ్లకు గోరువెచ్చని నీళ్లే ఉత్తమం.
శరీరానికి హాయిగా అనిపించడానికి గోరువెచ్చని నీళ్లతో స్నానం చేయడం మంచిదే. కానీ, స్నానం ముగించే ముందు ఒంటిపై కాస్త చల్లని నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇది చర్మాన్ని కాపాడుతుంది.
వాతావరణాన్ని బట్టి కూడా నీటిని ఎంచుకోవాలి. వేసవిలో చల్లని నీళ్లు, చలికాలంలో గోరువెచ్చని నీళ్లు వాడటం వల్ల చర్మం తన బ్యాలెన్స్ను కోల్పోకుండా ఉంటుంది.
