మదర్స్ డే రోజున తల్లి, బిడ్డల బంధాన్ని చూపించేలా ఇలాంటి టాటూ మెహందీ వేసుకోవచ్చు. ఇందులో మెహందీతో టాటూ లాంటి ఆర్ట్ వేశారు.
మదర్స్ డే రోజున మీ మణికట్టుపై తల్లి, బిడ్డ స్కెచ్ను చిన్నగా వేసి, మెహందీతో 'మా' అని రాసుకోవచ్చు. పైన చిన్న రెడ్ హార్ట్ కూడా వేస్తే ప్రేమ పొంగుతుంది.
ఒక తల్లి తన పిల్లలను ఒడిలో పట్టుకున్న స్కెచ్ను కూడా మెహందీతో వేయించుకోవచ్చు. దీనితో పాటు కొన్ని సీతాకోకచిలుకలు, హార్ట్ షేప్స్ వేసి, కింద పుట్టిన తేదీ కూడా రాసుకోవచ్చు.
అబ్బాయిల చేతిపై ఈ మెహందీ టాటూ చక్కగా ఉంటుంది. మదర్స్ డే రోజున మీరు ఈ తరహా మెహందీ వేయించుకోవచ్చు.
మదర్స్ డే రోజున మీ అమ్మ, నాన్న ఇద్దరి కోసం మీరు ఈ టాటూ మెహందీ వేయించుకోవచ్చు.
మణికట్టుపై మెహందీతో మీరు పోర్ట్రెయిట్ టాటూ డిజైన్ను కూడా వేయించుకోవచ్చు. ఇందులో ఒక తల్లి తన పిల్లలను ఒడిలో పట్టుకుని ఉంది.
స్క్వేర్ షేప్లో ఉండే షాడో మెహందీ టాటూ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఒక స్క్వేర్ గీసి, మధ్యలో హార్ట్ షేప్ వేశారు.
చిన్నగా, క్రియేటివ్గా ఉండే మెహందీ కోసం ఈ డిజైన్ ట్రై చేయొచ్చు. ఇందులో హార్ట్ షేప్ పైన మెహందీతో డిటైలింగ్ చేశారు. మధ్యలో తల్లి, కొడుకు స్కెచ్ వేశారు.
