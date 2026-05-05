మట్టి గాజులు చేతులకు ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు ఇలా చేతులకు నిండుగా గాజులు వేసుకుంటే మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.
గ్రీన్ కలర్ గాజులకు డిమాండ్ ఎక్కువ. మహిళల చేతులకు ఈ రంగు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. మీరు ప్లెయిన్ గ్రీన్ గాజులతో పాటు వేరే రంగు గాజులను కూడా జత చేయవచ్చు.
గోల్డ్, సిల్వర్ కలర్ కాంబినేషన్ గాజులు చేతులకు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. ఏ డ్రెస్కైనా చక్కగా నప్పుతాయి.
పండగలు లేదా పెళ్లిళ్లకు చేతుల నిండా గాజులు వేసుకోవాలనుకుంటే, మల్టీకలర్ ప్లెయిన్ గాజులు మంచి ఎంపిక. మధ్యమధ్యలో గోల్డెన్ లేదా ముత్యాల గాజులను జత చేయవచ్చు.
ఎలిగెంట్, క్లాసిక్ లుక్ కావాలంటే, సిల్వర్ గాజుల మధ్యలో బ్లూ కలర్ గోల్డెన్ వర్క్ ఉన్న గాజులను జత చేయవచ్చు. ఈ గాజుల సెట్ క్యూట్ లుక్ ఇస్తుంది.
మెరూన్ కలర్ గాజులు చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. మధ్య మధ్యలో గోల్డ్ కలర్ గాజులు జత చేస్తే లుక్ అదిరిపోతుంది.
ప్రస్తుతం జెల్లీ గ్లిట్టర్ గాజుల ట్రెండ్ నడుస్తోంది. జెల్లీ గాజులపై ఉన్న గ్లిట్టర్ వర్క్ వీటికి ప్రత్యేకమైన లుక్ ని ఇస్తుంది.
