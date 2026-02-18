జీన్స్పైకి టాప్, చీరపైకి ఈ బ్లౌజ్ చక్కగా నప్పుతుంది. ఈ బస్టియర్ క్రాప్ టాప్ను రూ.500 లోపే దొరుకుతుంది.
రఫుల్స్తో ఉన్న ఈ కార్సెట్ టాప్.. స్కిన్ ఫిట్ జీన్స్తో ధరిస్తే బోల్డ్గా, ప్లెయిన్ చీరతో కడితే చాలా సెన్సీగా కనిపిస్తుంది.
కార్సెట్ టాప్ ఇది. స్లీవ్లెస్ డిజైన్ నుంచి నార్డ్ ప్యాటర్న్ వరకు ఇందులో చాలా రకాలు దొరుకుతాయి. మీరు దీన్ని రూ.350 నుంచి రూ.600 మధ్య ధరలో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
బ్రాడ్ స్లీవ్స్తో ఉండే ఈ స్వీట్హార్ట్ నెక్లైన్ టాప్.. జీన్స్తో పాటు ప్రింటెడ్, ఇక్కత్, షిఫాన్ చీరలకు కూడా కొత్త అందాన్ని ఇస్తుంది.
జీన్స్ అయినా, చీర అయినా.. పఫ్ స్లీవ్స్ ఉన్న ఈ షార్ట్ బ్లౌజ్ చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది. ఫ్లోరల్ ప్రింట్తో ఉన్న ఈ ప్యాటర్న్ ఆన్లైన్లో కూడా కొనవచ్చు.
ఈ ప్రింటెడ్ కార్సెట్ బ్లౌజ్.. స్టైల్, ఫ్యాషన్కు అద్భుతమైన కాంబినేషన్. మీరు కూడా కాస్త భిన్నంగా, కొత్తగా కనిపించాలనుకుంటే దీన్ని ఎంచుకోండి.
ఈ బ్లౌజ్ వెస్ట్కోట్ స్టైల్లో ఉంటుంది. దీనికి పైన కీ హోల్ నెక్, కింద బటన్లు ఇచ్చారు. దీనిపై ఉన్న లోటస్ ప్రింట్ చాలా ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తోంది.
