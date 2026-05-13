ఇలాంటి మిర్రర్ వర్క్ బ్యాంగిల్స్ను ఏ డ్రెస్సుతో అయినా మ్యాచ్ చేయవచ్చు. రాత్రి పార్టీలలో వీటి మెరుపు మరింత పెరుగుతుంది.
స్క్వేర్ షేప్లో ఉండే మిర్రర్ వర్క్ బ్యాంగిల్స్ చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి గాజులను సింగిల్గా లేదా జతగా వేసుకోవచ్చు. ఎలా వేసుకున్నా లుక్ మాత్రం అదిరిపోతుంది.
ఫ్లవర్ కట్ మిర్రర్ వర్క్ బ్యాంగిల్స్ చూడటానికి చాలా బాగుంటాయి. చీర లేదా సూట్తో వీటిని స్టైల్ చేయవచ్చు. వీటి ధర కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది.
చుట్టూ గోల్డ్ వర్క్ తో ఉన్న ఓవల్ షేప్ మిర్రర్ వర్క్ బ్యాంగిల్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. కాలేజీ అమ్మాయిలకు ఇలాంటి డిజైన్లు చాలా బాగుంటాయి.
చుట్టూ ముత్యాలతో ఉన్న ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్ మిర్రర్ వర్క్ బ్యాంగిల్స్ రిచ్ లుక్ ఇస్తాయి. చీరలు, డ్రెస్సులు.. రెండింటితో స్టైల్ చేయవచ్చు.
పెళ్లిళ్లు, ఇతర ఫంక్షన్లకు ఈ హెవీ డిజైన్ మిర్రర్ వర్క్ బ్యాంగిల్స్ బాగుంటాయి. చేతులకు నిండుగా కనిపిస్తాయి. రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.
Silver Anklets: సన్నటి వెండి పట్టీలు.. డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి
Earrings: తక్కువ బడ్జెట్ లో సిల్వర్ ఇయర్ రింగ్స్ .. డైలీవేర్ కి బెస్ట్
Pink Stone Necklace: మెడకు మెరుపునిచ్చే పింక్ స్టోన్ నెక్లస్ లు
Thread Anklet: దారాల పట్టీలు.. ఇప్పుడివే అమ్మాాయిల స్టైల్