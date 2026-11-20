ఎక్కువ హంగులు లేకుండా సింపుల్గా ఉండే ఇలాంటి మినిమల్ మంగళసూత్రం ఆఫీస్ వేర్, రోజువారీ చీరకట్టుకు ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.
ట్రెడిషనల్ డిజైన్ కి స్టైలిష్ టచ్ ఇచ్చే ఈ మంగళసూత్రం డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటుంది. మెడకు అందంగా కనిపిస్తుంది.
ఇన్ఫినిటీ, హార్ట్ ఇంటర్ లింక్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటుంది. సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
బడ్జెట్ సమస్య లేకుంటే ఇలాంటి డబుల్ లేయర్ మంగళసూత్రం తీసుకోవచ్చు. మెడకు నిండుగా కనిపిస్తుంది.
చంద్రవంక డిజైన్ పెండెంట్ తో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం సింపుల్ గా, అందంగా ఉంటుంది. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది.
మనకు నచ్చిన లెటర్స్ తో ఈ స్టైల్ మంగళసూత్రాన్ని చేయించుకోవచ్చు. ఫ్యాషన్ ఇష్టపడేవారికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక.
నల్లపూసలు, చైన్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం నేటితరం అమ్మాయిలకు చక్కగా సెట్ అవుతుంది. లైట్ వెయిట్ లో వస్తుంది.
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