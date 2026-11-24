ప్రమాదకరమైన పర్వత ప్రాంతాలు లేదా అడవుల్లో ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లినప్పుడు, పార్ట్నర్ను కావాలని వదిలేసి వెళ్లిపోయే పద్ధతినే ఆల్పైన్ డివోర్స్ అంటారు.
1893లో రాబర్ట్ బార్ రాసిన 'యాన్ ఆల్పైన్ డివోర్స్' అనే షార్ట్ స్టోరీ నుంచి ఈ పేరు వచ్చింది. స్విస్ ఆల్ప్స్ ట్రిప్లో భార్యను చంపాలని ప్లాన్ చేసే భర్త గురించి ఈ కథ చెబుతుంది.
విపరీతమైన చలి, అడవి జంతువులు, దారి తప్పిపోయే అవకాశం ఉన్న ప్రదేశాల్లో పార్ట్నర్ను ఒంటరిగా వదిలేస్తారు. అయితే ఇది చట్టబద్దమైన విడాకులు కావు.
దీనిపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వస్తున్నాయి. చాలా మంది తమకు ఎదురైన చేదు అనుభవాలను పంచుకుంటున్నారు.
ఎక్స్ వంటి ప్లాట్ఫామ్లలో చాలా మంది మహిళలు తమకు జరిగిన ఇలాంటి దారుణమైన సంఘటనలను షేర్ చేస్తున్నారు.
ట్రెక్కింగ్ మధ్యలో తమ పార్ట్నర్స్ను వదిలేసి వెళ్లడం చాలా మంది పురుషులకు ఇప్పుడు కామన్ అయిపోయిందని సోషల్ మీడియా పోస్టులు సూచిస్తున్నాయి.
అడవులు లేదా పర్వతాల్లో ఇలా ఒంటరిగా మిగిలిపోయిన వారి కోసం ఆన్లైన్లో ప్రత్యేక సపోర్ట్ గ్రూపులు కూడా తయారయ్యాయి.
ఒక బంధాన్ని ముగించడానికి ఇంత క్రూరమైన మార్గాన్ని ఎంచుకోవడంపై సైబర్ ప్రపంచంలో పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
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