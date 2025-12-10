Telugu

డిసెంబర్ లో కచ్చితంగా చూడాల్సిన ప్రదేశం ఇది

life Dec 10 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
అందాల మనాలి..

ప్రపంచంలోని నలుమూలల నుంచి లెక్కలేనంత మంది పర్యాటకులు మనాలికి వస్తూ ఉంటారు.

Image credits: Getty
శీతాకాలంలో మంచుపాతం

అక్టోబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు ఉండే శీతాకాలంలో కురిసే మంచుపాతం మనాలిలో ప్రధాన ఆకర్షణ.

Image credits: Getty
డిసెంబర్ - జనవరి చాలా చల్లగా ఉంటుంది

సాధారణంగా డిసెంబర్ - జనవరి నెలల్లో ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత -5 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు పడిపోతుంది.

Image credits: stockPhoto
సాహస క్రీడలు

వైట్ వాటర్ రాఫ్టింగ్, పారాగ్లైడింగ్, స్కీయింగ్, ట్రెకింగ్, హైకింగ్ లాంటి ఎన్నో సాహస క్రీడలు మనాలిలో ఉన్నాయి.

Image credits: stockPhoto
మనాలి టౌన్, ఓల్డ్ మనాలి

మనాలిలో మనాలి టౌన్, ఓల్డ్ మనాలి అని రెండు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఓల్డ్ మనాలి పర్యాటకులను ఆకర్షించే ప్రధాన ప్రదేశం.

Image credits: stockPhoto
ఓల్డ్ మనాలి చాలా ప్రత్యేకం

టిబెటన్ మార్కెట్, మను మార్కెట్, మాల్ రోడ్, హిమాచల్ ఎంపోరియం లాంటి ఎన్నో మార్కెట్లు ఓల్డ్ మనాలిలో చూడొచ్చు.

Image credits: Getty

