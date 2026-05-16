Telugu

మిగిలిపోయిన జూట్ తాడుతో డెకార్ ఐటెమ్స్ ఇలా చేసేయండి

life May 16 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:chat gpt
Telugu

పాత టిన్ డబ్బాతో

ఇంట్లో పనికిరాకుండా పడి పాత  డబ్బాలు, గాజు సీసా తీసుకుని  జనపనార తాడును చుట్టి అద్భుతమైన డెకరేషన్ ఐటమ్స్ తయారు చేయొచ్చు. 

Image credits: pinterest
Telugu

అందమైన ప్లాంటర్

ఓ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ లేదా కంటైనర్‌కు గమ్ రాసి దానిపై తాడును చుట్టండి. ఆ తర్వాత రంగురంగుల పూసలతో అలంకరిస్తే.. అందమైన ప్లాంటర్ రెడీ అయిపోతుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

బాటిల్‌తో ఆర్గనైజర్

ఖాళీ బాటిళ్లకు జనపనార తాడు చుట్టి, పూల డిజైన్లతో అలంకరిస్తే చిన్న చిన్న వస్తువులు పెట్టుకోవడానికి మంచి ఆర్గనైజర్‌గా మార్చుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
Telugu

పాత మూతలతో టెడ్డీ బేర్

ప్లాస్టిక్ డబ్బాల మీద ఉండే పెద్ద, చిన్న సైజు గుండ్రని మూతలను ఉపయోగించి అందమైన టెడ్డీ బేర్‌ను తయారు చేయొచ్చు. 

Image credits: pinterest
Telugu

పాత ప్లేట్‌తో డెకరేషన్ ఐటమ్

పగిలిన లేదా పాత ప్లేట్ ఉంటే దానితో అందమైన వాల్ డెకార్ ఐటమ్ తయారు చేయొచ్చు. ప్లేట్‌కు జనపనార తాడు చుట్టి, ఆ తర్వాత మీకు నచ్చిన రంగు వేయండి.

Image credits: pinterest
Telugu

ఈవిల్ ఐ వాల్ హ్యాంగింగ్

ఈవిల్ ఐ లుక్‌లో ఉండే ప్లేట్‌తో వాల్ హ్యాంగింగ్ తయారు చేయండి. ఇది తక్కువ ఖర్చుతోనే రెడీ అయిపోతుంది.

Image credits: pinterest

Short Mangalsutram: 2 ఇన్ 1 షార్ట్ మంగళసూత్రం డిజైన్లు.. ఓ లుక్కేయండి

Blouse Designs: వెనక్కి తిరిగితే చూపు తిప్పుకోలేరు, స్టైలిష్ బ్లౌజులు

Silver Bracelet: బడ్జెట్ లో వెండి బ్రేస్లేట్... ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నాయో

Printed Sarees: రూ.700లోపు వచ్చే ప్రింటెడ్ కాటన్ చీరల డిజైన్లు