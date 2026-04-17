Soft Roti: చపాతీ పిండి కలుపుతున్నారా? ఇదొక్కటి కలిపితే చాలు..!

life Apr 17 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Devee kitchen
సింపుల్ టిప్స్..

చపాతీలు చేసిన కాసేపటికే గట్టిగా మారిపోతున్నాయా? అయితే.. ఒక సింపుల్ చిట్కాతో… మెత్తగా, నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోయేలా చపాతీలు చేసుకోవచ్చు. 

పెరుగుతో మ్యాజిక్

చపాతీ పిండిని కేవలం నీళ్లతో కాకుండా, ఆ నీళ్లలో కొద్దిగా పెరుగు కలిపి వాడితే అద్భుతమైన మార్పు కనిపిస్తుంది.

మరింత మెత్తగా..

పెరుగు పిండిని చాలా సాఫ్ట్‌గా చేస్తుంది. దీనివల్ల చపాతీలు మెత్తగా రావడమే కాదు, ఎక్కువసేపు అవే మృదుత్వాన్ని నిలుపుకుంటాయి.

ఈజీగా రుద్దొచ్చు

పెరుగులో ఉండే తేలికపాటి పుల్లని గుణం పిండిని నునుపుగా మారుస్తుంది. దీనివల్ల చపాతీలను రుద్దడం చాలా సులభం అవుతుంది.

టేస్ట్ కూడా అదుర్స్

పెరుగు కలిపిన పిండితో చేసిన చపాతీలు సాధారణ చపాతీల కంటే చాలా రుచిగా ఉంటాయి. నెయ్యి లేదా నూనె లేకుండా తిన్నా కూడా భలేగా ఉంటాయి.

పెరుగు నీళ్లు ఎలా కలపాలి?

ముందుగా కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకోండి.
దీనిలో 1 నుంచి 2 చెంచాల పెరుగు వేసి బాగా కలపాలి. ఈ నీటితో పిండిని తడుపుకోవాలి.

ఇది గుర్తుంచుకోండి

పెరుగు మరీ ఎక్కువగా వేయకూడదు. అలా చేస్తే పిండి జిగటగా, ముద్దగా మారే ప్రమాదం ఉంది. ఈ సింపుల్ టిప్ పాటిస్తే ప్రతిసారీ దూదిలా మెత్తగా, పొంగే చపాతీలను తినొచ్చు!

