ఇప్పుడు లేస్ గాజుల ట్రెండ్ విపరీతంగా పెరిగింది. పెళ్లయిన మహిళలు ట్రెడిషనల్ లుక్ కోసం ఇలాంటి లేస్ ఉన్న గాజులను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు.
గోటా పట్టీ లేస్ మీ సాధారణ గాజులకు సరికొత్త లుక్ ఇస్తుంది. క్రిస్ క్రాస్ ప్యాటర్న్లో గోటా పట్టీ లేస్ను చుట్టడం వల్ల ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి.
థ్రెడ్ వర్క్ గాజులలో మల్టీ కలర్ లేస్ గాజులు వెరీ స్పెషల్. ఇవి ఏ చీర మీదకైనా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి.
ఆకుపచ్చ, ఎరుపు రంగు థ్రెడ్ గాజుల మీద జిగ్ జాగ్ ప్యాటర్న్లో గోటా పట్టీ లేస్తో పాటు కుందన్ వర్క్ ఉన్న డిజైన్ను ఎంచుకోండి.
సితార వర్క్ లేస్ గాజుల మీద గోల్డెన్ గోటా పట్టీ లేస్, చిన్న చిన్న సీక్విన్స్ వర్క్ ఉంటుంది.
గాజుల మీద నలుపు రంగు లేస్ ఉంటుంది. మిర్రర్, గోటా, ఫ్లోరల్ వర్క్ లేస్ను ఉపయోగించి ఈ సెట్ను రూపొందించారు.
ఈ గాజులపై మిర్రర్ వర్క్, గోటా లేస్ డిజైన్ వచ్చింది. ఇందులో తెలుపు, పసుపు, ఆరెంజ్, నీలం వంటి రంగులు ఉంటాయి.
