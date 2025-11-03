ఈ రోజుల్లో అందరి ఇళ్లల్లో ప్రెజర్ కుక్కర్ వాడుతున్నారు. వంట సులభంగా, త్వరగా అవ్వడానికి కుక్కర్ ఉపయోగపడుతుంది. కానీ కొన్నిసార్లు ప్రెజర్ కుక్కర్ నుండి నీరు లీక్ అవుతుంది.
కుక్కర్ నుండి నీరు లీక్ అవ్వడం వల్ల త్వరగా పప్పులు ఉడకవు. దీని వల్ల పని త్వరగా కాదు. దీనికోసం కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలి.
పప్పు నుంచి అన్నం వరకు కుక్కర్ను ఎన్నో రకాలుగా వాడతారు. కానీ నీరు లీక్ అవుతుంటే మాత్రం కుక్కర్ వాడడం వేస్టు.
వంట చేసిన వెంటనే ప్రెజర్ కుక్కర్ను పరిశుభ్రం కడగాలి. స్టీమ్ వాల్వ్ను తరచుగా శుభ్రం చేయాలి. కుక్కర్లో వంట చేసేటప్పుడు, లోపల నాలుగో వంతు ఖాళీగా ఉంచాలి.
కుక్కర్లో రబ్బరు ముఖ్యమైన భాగం. దీనివల్ల కుక్కర్ లాక్ అవుతుంది. ఈ రబ్బరు దెబ్బతింటే కుక్కర్ నుండి నీరు లీక్ కావచ్చు. కాబట్టి రబ్బరు మార్చండి.
ప్రెజర్ కుక్కర్ మూతను గట్టిగా పెట్టుకోవాలి. అది వదులుగా ఉంటే కుక్కర్ నుండి నీరు లీక్ అవుతుంది.
కుక్కర్ లోపల ప్రెజర్ రెగ్యులేటర్ ఉంటుంది. అది సరిగ్గా పనిచేయకపోతే కుక్కర్ నుండి నీరు లీక్ అవుతుంది. కాబట్టి అది మురికిగా ఉంటే శుభ్రం చేయాలి.
