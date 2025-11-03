Telugu

ప్రెజర్ కుక్కర్ వాడకం

ఈ రోజుల్లో అందరి ఇళ్లల్లో ప్రెజర్ కుక్కర్ వాడుతున్నారు. వంట సులభంగా, త్వరగా అవ్వడానికి  కుక్కర్ ఉపయోగపడుతుంది. కానీ కొన్నిసార్లు ప్రెజర్ కుక్కర్ నుండి నీరు లీక్ అవుతుంది.

life Nov 03 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pixabay
ఈ చిట్కాలు పాటించండి

కుక్కర్ నుండి నీరు లీక్ అవ్వడం వల్ల త్వరగా పప్పులు ఉడకవు. దీని వల్ల పని త్వరగా కాదు.  దీనికోసం కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలి.

Image credits: Pixabay
అన్నీ కుక్కర్లోనే

పప్పు నుంచి అన్నం వరకు కుక్కర్‌ను ఎన్నో రకాలుగా వాడతారు. కానీ నీరు లీక్ అవుతుంటే మాత్రం కుక్కర్ వాడడం వేస్టు.

Image credits: stockPhoto
నాలుగో వంతు ఖాళీగా

వంట చేసిన వెంటనే ప్రెజర్ కుక్కర్‌ను పరిశుభ్రం కడగాలి. స్టీమ్ వాల్వ్‌ను తరచుగా శుభ్రం చేయాలి. కుక్కర్‌లో వంట చేసేటప్పుడు, లోపల నాలుగో వంతు ఖాళీగా ఉంచాలి.

Image credits: stockPhoto
రబ్బరు మార్చండి

కుక్కర్‌లో రబ్బరు ముఖ్యమైన భాగం. దీనివల్ల కుక్కర్ లాక్ అవుతుంది. ఈ రబ్బరు దెబ్బతింటే కుక్కర్ నుండి నీరు లీక్ కావచ్చు. కాబట్టి రబ్బరు మార్చండి.

Image credits: Pixabay
మూతను గట్టిగా మూయండి

ప్రెజర్ కుక్కర్ మూతను గట్టిగా పెట్టుకోవాలి. అది వదులుగా ఉంటే కుక్కర్ నుండి నీరు లీక్ అవుతుంది. 

Image credits: instagram
మురికిగా ఉంటే శుభ్రం చేయండి

కుక్కర్ లోపల ప్రెజర్ రెగ్యులేటర్ ఉంటుంది. అది సరిగ్గా పనిచేయకపోతే కుక్కర్ నుండి నీరు లీక్ అవుతుంది. కాబట్టి అది మురికిగా ఉంటే శుభ్రం చేయాలి.

Image credits: stockPhoto

