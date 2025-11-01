Telugu

రాత్రిపూట సరిగా నిద్ర పట్టడం లేదా? ఇవి తింటే చాలు

life Nov 01 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
అవకాడో

ప్రతిరోజూ ఒక అవకాడో తింటే మంచి నిద్ర వస్తుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఇందులో ట్రిప్టోఫాన్, ఫోలేట్, మెగ్నీషియం, ఫైబర్ ఉంటాయి.

Image credits: Getty
సోయా

టోఫు, సోయా పాలు లాంటి సోయా ఉత్పత్తులు నిద్ర సమయాన్ని, నాణ్యతను పెంచడానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
నట్స్

ప్రతిరోజూ 40 గ్రాముల నట్స్ తినడం వల్ల నిద్ర నాణ్యత, సామర్థ్యం మెరుగుపడతాయి.

Image credits: Getty
చెర్రీ జ్యూస్

మంచి నిద్రకు, మొత్తం ఆరోగ్యానికి చెర్రీ జ్యూస్ ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.

Image credits: Getty
సాల్మన్

సాల్మన్, సార్డినెస్ లాంటి చేపలలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మంచి నిద్ర పొందడానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty

