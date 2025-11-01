రాత్రిపూట సరిగా నిద్ర పట్టడం లేదా? ఇవి తింటే చాలు

ప్రతిరోజూ ఒక అవకాడో తింటే మంచి నిద్ర వస్తుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఇందులో ట్రిప్టోఫాన్, ఫోలేట్, మెగ్నీషియం, ఫైబర్ ఉంటాయి.
టోఫు, సోయా పాలు లాంటి సోయా ఉత్పత్తులు నిద్ర సమయాన్ని, నాణ్యతను పెంచడానికి సహాయపడతాయి.
ప్రతిరోజూ 40 గ్రాముల నట్స్ తినడం వల్ల నిద్ర నాణ్యత, సామర్థ్యం మెరుగుపడతాయి.
మంచి నిద్రకు, మొత్తం ఆరోగ్యానికి చెర్రీ జ్యూస్ ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.
సాల్మన్, సార్డినెస్ లాంటి చేపలలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మంచి నిద్ర పొందడానికి సహాయపడతాయి.
