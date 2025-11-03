Telugu

ఈ వెండి పట్టీలు చిన్నపిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి.. ధర కూడా తక్కువే!

Author: Kavitha G Image Credits:Asianet News
సన్నటి చైన్ పట్టీలు

కూతురికి ప్రత్యేకమైన బహుమతి ఇవ్వాలనుకుంటే ఇలాంటి వెండి పట్టీలు ఇవ్వండి చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి. అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Asianet News
మీనాకారి వర్క్ పట్టీలు

చిన్నపిల్లలకు ఈ డిజైన్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇందులో సన్నని వెండి గొలుసుపై మీనాకారి వర్క్ ఉంటుంది.

Image credits: social media
రంగురంగుల గజ్జెల పట్టీలు

రంగురంగుల గజ్జెల పట్టీల డిజైన్ పిల్లలకు బాగా నప్పుతుంది. ఇందులో సన్నని చైన్ కి రంగు రంగుల గజ్జెలు ఉంటాయి.

Image credits: social media
ఈవిల్ ఐ వెండి పట్టీలు

మీ చిన్నారి కోసం ఇలాంటి ఈవిల్ ఐ వెండి పట్టీలను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. స్టైలిష్ గా ఉంటాయి. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి.  

Image credits: instagram
నల్ల పూసల వెండి పట్టీలు

నల్ల పూసల వెండి పట్టీలు ప్రస్తుతం ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. ఇవి పిల్లలకు అనువైనవి. డైలీవేర్ కి బాగుంటాయి.

Image credits: instagram
కడియం పట్టీలు

సన్నటి కడియానికి చిన్న గజ్జెలు ఉన్న ఈ పట్టీలు పిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి.  

Image credits: Pinterest
హెవీ డిజైన్ కడియం పట్టీలు

చుట్టూ గజ్జెలతో ఉన్న ఈ హెవీ డిజైన్ కడియం పట్టీలు 1-3 సంవత్సరాల పిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి. 

Image credits: instagram

