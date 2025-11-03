Telugu

కిచెన్ సింక్ కింద పొరపాటున కూడా వీటిని ఉంచకూడదు

life Nov 03 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
క్లీనర్‌లు

క్లీనర్‌లను బాగా గాలి వెలుతురు ఉండే పొడి ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి. కిచెన్ సింక్ కింద వీటిని ఉంచడం సురక్షితం కాదు.

పరికరాలు

వంటగదిలో వాడే చిన్న పరికరాలను సింక్ కింద అస్సలు పెట్టొద్దు. నీటి లీకేజీ అయితే పరికరాలు పాడైపోయే ప్రమాదం ఉంది.

పేపర్ టవల్

పేపర్ టవల్స్, బ్యాగులు లాంటివి సింక్ కింద పెట్టొద్దు. ఎందుకంటే సింక్ కింద ఎప్పుడూ తేమగా ఉండే అవకాశం ఎక్కువ.

మండే వస్తువులు

మంటలు అంటుకునే ప్రమాదం ఉన్నందున, మండే వస్తువులను సింక్ కింద అస్సలు ఉంచకూడదు.

గాజు వస్తువులు

వంటగదిలో వాడే గాజు పాత్రలు లేదా ఇతర వస్తువులను సింక్ కింద పెట్టొద్దు. అవి పగిలిపోయి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది.

పెంపుడు జంతువుల ఆహారం

సింక్ కింద తేమ, మురికి, క్రిములు ఉంటాయి. కాబట్టి పెంపుడు జంతువుల ఆహారాన్ని ఇక్కడ ఉంచడం అస్సలు సురక్షితం కాదు.

శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి

సింక్ కింద స్థలం ఉన్నా వస్తువులు పెట్టకపోవడమే మంచిది. ఎందుకంటే అక్కడ ఎప్పుడూ తేమ, మురికి ఉంటాయి. ఇది వస్తువులు త్వరగా పాడవడానికి కారణమవుతుంది.

