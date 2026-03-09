Telugu

మెడకు నిండుగా టెంపుల్ జ్యూయలరీ నెక్లెస్‌లు అదరహో

డబుల్ లేయర్ టెంపుల్ నెక్లెస్

మీ భార్యకు ఇలాంటి లాంగ్ టెంపుల్ నెక్లెస్ గిఫ్ట్‌గా ఇస్తే ఆమె చాలా ఆనందిస్తుంది. ఇలాంటి నెక్లెస్‌లలో ఉండే డబుల్ లేయర్ దీనికి హెవీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: PINTEREST
లక్ష్మీ పెండెంట్ టెంపుల్ నెక్లెస్

లక్ష్మీదేవి పెండెంట్ ఉన్న నెక్లెస్‌ వేసుకుంటే ఎవరైనా అందంగా కనిపిస్తారు. ఇలాంటి నెక్లెస్‌లు పొడవుగా ఉంటాయి.

Image credits: PINTEREST
హెవీ పెండెంట్ నెక్లెస్

టెంపుల్ నెక్లెస్‌లలో లైట్ వెయిట్, హెవీ ఇలా రెండు రకాల పెండెంట్లు దొరుకుతాయి. హెవీ పెండెంట్ నెక్లెస్ మీకు మంచి లుక్ ను అందిస్తుంది.

Image credits: PINTEREST
మీనాకారి మటర్ మాల నెక్లెస్

టెంపుల్ జ్యువెలరీలో ఇలాంటి మటర్ మాల అందంగా ఉంటాయి.  ఇలాంటి నగలను చీర లేదా సూట్‌తో జతగా ధరించవచ్చు.

Image credits: PINTEREST
ఘుంగ్రూ డిజైన్ టెంపుల్ నెక్లెస్

లాంగ్ టెంపుల్ నెక్లెస్‌లలో ఘుంగ్రూ డిజైన్  చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఇది పెళ్లిళ్లకు, ఫంక్షన్లకు వేసుకోవచ్చు.

Image credits: PINTEREST
సర్కిల్ పెండెంట్ టెంపుల్ నెక్లెస్

చీరపై సింపుల్ లుక్ కోసం ఇలాంటి నెక్లెస్ ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక్కటి వేసుకుంటే చాలు నిండుగా కనిపిస్తారు.

Image credits: INSTAGRAM
డబుల్ లేయర్ మటర్ మాలా

బఠానీ గింజల్లా ఉంటే దాన్నిమటర్ మాలా అంటారు. ఇది డబుల్ లేయర్ మటర్ మాలా టెంపుట్ నెక్లెస్. దీని లక్ష్మీ పెండెంట్ ఎంతో ప్రత్యేకం.

Image credits: Panash India

