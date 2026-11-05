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Beetroot:బీట్రూట్ రెగ్యులర్ గా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసా

life Nov 05 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
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బీపీని కంట్రోల్ చేస్తుంది

బీట్‌రూట్‌లో సహజమైన డైటరీ నైట్రేట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును తగ్గించడంలో అద్భుతంగా సహాయపడతాయి.

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జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది

బీట్‌రూట్‌లో ఉండే అధిక ఫైబర్ పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచుతుంది. ఇది మలబద్ధకాన్ని నివారించి, జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేస్తుంది.

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బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది

బీట్‌రూట్‌లో క్యాలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి. కానీ నీరు, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.

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కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది

బీటాలైన్స్ వంటి శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు బీట్‌రూట్‌లో ఉంటాయి. ఇవి ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించి కాలేయాన్ని రక్షిస్తాయి.

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చర్మ సౌందర్యాన్ని పెంచుతుంది

విటమిన్ సి, ఐరన్, ఫోలేట్ ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తికి సహాయపడతాయి. ఇవి ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడి చర్మానికి నిగారింపును ఇస్తాయి.

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పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది

మంచి బ్యాక్టీరియా స్థాయిలను పెంచడం ద్వారా పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో బీట్‌రూట్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

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