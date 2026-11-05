Beetroot:బీట్రూట్ రెగ్యులర్ గా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసా

బీట్రూట్లో సహజమైన డైటరీ నైట్రేట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును తగ్గించడంలో అద్భుతంగా సహాయపడతాయి.
బీట్రూట్లో ఉండే అధిక ఫైబర్ పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచుతుంది. ఇది మలబద్ధకాన్ని నివారించి, జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేస్తుంది.
బీట్రూట్లో క్యాలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి. కానీ నీరు, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.
బీటాలైన్స్ వంటి శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు బీట్రూట్లో ఉంటాయి. ఇవి ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించి కాలేయాన్ని రక్షిస్తాయి.
విటమిన్ సి, ఐరన్, ఫోలేట్ ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తికి సహాయపడతాయి. ఇవి ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడి చర్మానికి నిగారింపును ఇస్తాయి.
మంచి బ్యాక్టీరియా స్థాయిలను పెంచడం ద్వారా పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో బీట్రూట్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
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