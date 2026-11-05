Jhumka Designs: చీరల మీద మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేసే జుంకా డిజైన్లు

లక్ష్మీదేవి రూపు డిజైన్తో వచ్చి, కింద మ్యాట్ ఫినిషింగ్ , చిన్న ముత్యాలు వేలాడుతున్న సాంప్రదాయ జుంకాలు. మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి.
పైన పింక్ కెంపులు, పచ్చల కాంబినేషనల్ లో డిజైన్ చేసిన జుంకాలు ఇవి. చీరల మీదకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.
పైన ఆకు ఆకారం, కింద.. బుట్ట డిజైన్.. ఆ కింద.. ముత్యాలు వేలాడుతూ ఉన్నాయి. ఈ జుంకాలు… చీరలు, లంా ఓనీల మీదకు చాలా బాగుంటాయి.
పైన లక్ష్మీదేవి రూపు, కెంపు-పచ్చ రాళ్ల కలయికతో ఉండి, కింద బంగారు పూసలు వరుసలు వేలాడుతున్న ఈ జుంకాలు మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.
పెద్ద లీఫ్/ ఆకారపు కెంపు, పచ్చల టాప్తో వచ్చి, కింద క్లాసిక్ బాల్వర్క్ ,ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్ ఉన్న జుంకాలు.. చాలా అందంగా ఉంటాయి.
పైన పింక్ కెంపు రాయితో తీర్చిదిద్ది, కింద డిజైనర్ ఫిలిగ్రీ పనితనంతో రూపొందించిన పురాతన తరహా జుంకాలు. రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.
పైన చిన్న పువ్వు డిజైన్తో మొదలై, కింద రంగుల పూసలు , కెంపు-పచ్చ రాళ్లతో నిండిన జుంకాలు.. చాలా అందంగా ఉంటాయి.
నెమలి పింఛం డిజైన్ టాప్తో, కింద లతల్లాంటి క్లిష్టమైన డిజైన్ , కింద టెంపుల్ డిజైన్ బుట్ట వేలాడుతూ అందంగా కనిపిస్తుంది.
రంగురంగుల కెంపులు, పచ్చలతో కూడిన పువ్వుల ఆకారం , కింద మెష్ మోడల్ జుంకాల కాంబినేషన్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
నీటి బొట్టు ః ఆకారపు టాప్తో ఉండి, కింద సన్నని నెట్/జాళీ వర్క్ , తెల్లటి ముత్యాల డిజైన్ జుంకాలు చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి.
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