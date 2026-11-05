వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ గోల్డ్ నెక్లెస్ రిచ్ లుక్ ఇస్తుంది. పట్టు చీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది.
చిన్న చిన్న బాక్సుల డిజైన్లతో రూపొందించిన ఈ నెక్లెస్ మెడ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. చీరలతో పాటు మోడ్రన్ దుస్తులతో కూడా సెట్ అవుతుంది.
సన్నటి చైన్లు, చుట్టూ మువ్వలతో డిజైన్ చేసిన ఈ నెక్లెస్ మెడకు నిండుగా, అందంగా కనిపిస్తుంది. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది.
మామిడి పిందల డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ నెక్లెస్ ని 2 తులాల్లో చేయించుకోవచ్చు. ట్రెడిషనల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
పువ్వులను జత చేసినట్లు ఉన్న ఈ నెక్లెస్ నేటితరం అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతుంది. సింపుల్ గా, అందంగా కనిపిస్తుంది.
టెంపుల్ జ్యువెలరీ స్టైల్లో ఉన్న ఈ నెక్లెస్ ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం బెస్ట్ ఆప్షన్. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో మంచి లుక్ పొందవచ్చు.
బంగారు పూసలు, పువ్వులు, కుందన్స్ తో ఉన్న ఈ నెక్లెస్ మినిమల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి మంచి ఎంపిక. 2 తులాల్లోపు చేయించుకోవచ్చు.
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