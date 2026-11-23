హార్ట్ షేప్ లో ఉండే చిన్న ఇయర్ రింగ్స్ పిల్లలకు క్యూట్ లుక్ ఇస్తాయి. సింపుల్గా, అందంగా కనిపిస్తాయి.
ఇలాంటి సింపుల్ గోల్డ్ స్టడ్స్ ట్రెండీగా కనిపిస్తాయి. తక్కువ హంగులతో అందంగా కనిపించే ఈ మోడల్స్ చిన్నారులకు చక్కగా సరిపోతాయి.
చేపల ఆకృతిలో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ పిల్లలకు బాగా నచ్చుతాయి. చెవులకు సింపుల్ గా, అందంగా కనిపిస్తాయి.
లీఫ్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ పిల్లలకు బాగా నప్పుతాయి. తక్కువ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.
చిన్న టెడ్డీ బేర్ ఆకారంలో ఉండే ఇయర్ రింగ్స్ పిల్లలకు క్యూట్ లుక్ ఇస్తాయి. ఇలాంటి డిజైన్స్ ని పిల్లలు ఇష్టంగా పెట్టుకుంటారు.
చిన్న పిల్లలకు హూప్ స్టైల్ ఇయర్ రింగ్స్ పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. అందంగా ఉంటాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
చిన్న వైట్ స్టోన్, స్టార్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చిన్నారుల అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
చిన్న పూల ఆకారంలో ఉండే ఇయర్ రింగ్స్ పిల్లల చెవులకు అందంగా కనిపిస్తాయి. రోజువారీ వినియోగానికి చక్కని ఎంపిక.
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