రోజుకో గుడ్డు తినడం వల్ల రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది. గుడ్డులో సెలీనియం, విటమిన్ ఎ, ఐరన్, ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
గుడ్డులో కోలిన్ అనే పోషకం మెండుగా ఉంటుంది. ఇది జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడంతో పాటు న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ల ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది.
గుడ్డు పచ్చసొనలో ల్యూటిన్, జియాక్సంతిన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి కంటి చూపును దీర్ఘకాలం పాటు ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సాయపడతాయి.
గుడ్డులోని కోలిన్ కొవ్వు జీవక్రియలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది మెదడు పనితీరును, జ్ఞాపకశక్తిని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది.
గర్భిణీ స్త్రీలు కోలిన్ ఉన్న ఆహారం (గుడ్లు) తీసుకుంటే, పుట్టబోయే పిల్లల్లో మెదడు ఎదుగుదల అద్భుతంగా ఉంటుంది.
గుడ్డులో బయోటిన్, రైబోఫ్లేవిన్, థయామిన్, సెలీనియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ విటమిన్లు చర్మం, జుట్టు, గోళ్ల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి.
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