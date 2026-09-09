సింపుల్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ లైట్ వెయిట్ లో వచ్చే ఫ్లవర్ డిజైన్ లాకెట్ మంచి ఎంపిక. 5 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
సన్నటి చైన్, హెవీ పెండెంట్ తో ఉన్న ఈ నెక్లెస్ మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో సూపర్ గా ఉంటుంది. 6 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
రెడ్, వైట్, గ్రీన్ స్టోన్స్ పొదిగిన రెండు పక్షులు.. తీగపై కూర్చున్నట్లు ఉన్న ఈ లైట్ వెయిట్ నెక్లెస్ నేటితరం అమ్మాయిలకు ఇట్టే నచ్చుతుంది. 5 గ్రాముల్లోపే తీసుకోవచ్చు.
గోల్డ్ పూసల చైన్ కి స్టోన్స్ వేలాడుతున్నట్లు ఈ ఉన్న ఈ డిజైన్ ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎవ్వరైనా పెట్టుకోవచ్చు.
స్నేక్ డిజైన్ చైన్, గోల్డ్ పూసలతో ఉన్న ఈ నెక్లెస్ సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. హెవీ డిజైన్ డ్రెస్సులు, చీరలతో సూపర్ గా ఉంటుంది.
తక్కువ బరువులో మెడకు నిండుగా కనిపించే నెక్ సెట్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ గ్రీన్ స్టోన్ నెక్లెస్ బెస్ట్ ఆప్షన్. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది.
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