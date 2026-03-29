Telugu

రెండు గ్రాముల్లో పిల్లలకు గోల్డ్ చైన్ డిజైన్లు

life Mar 29 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
సింపుల్ బాక్స్ చైన్ డిజైన్

ఈ డిజైన్ చాలా క్లాసీగా ఉంటుంది. చిన్న చిన్న చదరపు లింకులతో తయారు చేసిన ఈ చైన్ చిన్న పిల్లల మెడలో అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest
బాల్ చైన్

ఈ చైన్‌లో  చిన్న చిన్న గుండ్రని పూసలు ఉంటాయి. పిల్లల్లో ఈ డిజైన్ చాలా ట్రెండీగా ఉంది.

Image credits: mirraw.com
ట్విస్టెడ్ రోప్ చైన్

రోప్ స్టైల్ చైన్‌లో మెలిక డిజైన్ ఇది. తక్కువ బరువు ఉన్నప్పటికీ, ఈ డిజైన్ చాలా గ్రాండ్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest
నల్ల పూసల చైన్

నల్ల పూసలతో కూడిన ఈ బంగారు గొలుసును 'దిష్టి' తగలకుండా పిల్లలకు వేయవచ్చు. ఇది పిల్లలకు అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
పెండెంట్‌తో మినీ చైన్

రెండు గ్రాముల బంగారంతో కూడా చిన్న, అందమైన పెండెంట్ ఉన్న చైన్ చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: miabytanishq.com
బటర్‌ఫ్లై డిజైన్ గోల్డ్ చైన్

బటర్‌ఫ్లై డిజైన్ ఉన్న గోల్డ్ చైన్ పిల్లలకు చాలా క్యూట్ గా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest

