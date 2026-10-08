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Diamond Ring: అమ్మాయిల మనసు దోచే లైట్ వెయిట్ డైమండ్ రింగ్స్

life Oct 08 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
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సాలిటైర్ డైమండ్ రింగ్

ఇలాంటి డైమండ్ రింగ్ చేతులకు చాలా అందంగా ఉంటుంది. రెగ్యులర్ గా ధరించడానికి కూడా పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.

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ట్రెండీ డిజైన్..

ఇలాంటి డైమండ్ రింగ్స్ చాలా ట్రెండీగా ఉంటాయి. అమ్మాయిల చేతికి  చాలా అందంగా కూడా ఉంటాయి.

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ఓవల్ షేప్ డైమండ్ రింగ్

చూడటానికి చాలా సింపుల్‌గా ఉండే ఈ ఓవల్ షేప్ డైమండ్ రింగ్‌ను మీ భార్యకు గిఫ్ట్‌గా ఇవ్వొచ్చు.

Image credits: ornatejewels.com
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బ్యాండ్ స్టైల్ రింగ్

ప్రస్తుతం కపుల్ రింగ్స్‌లో బ్యాండ్ స్టైల్ ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. ఎంగేజ్‌మెంట్ కోసం ఇలాంటి రింగ్స్ పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతాయి.

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డబుల్ సాలిటైర్ డైమండ్ రింగ్

డబుల్ సాలిటైర్ రింగ్ మంచి  క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఇది వేలికి పెట్టుకుంటే ఇది చాలా గ్రాండ్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: nykaafashion.com
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ఎలిగెంట్ డైమండ్ రింగ్

పెళ్లికూతురికి ఎలిగెంట్ లుక్ ఇచ్చేలా ఈ డైమండ్ రింగ్ డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు. దీనిపై ఉన్న  డిజైన్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.

Image credits: nykaafashion.com

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