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పట్టుచీరల మెరుపును రెట్టింపు చేసే బ్లౌజ్ డిజైన్స్!

life Oct 09 2026
Author: Kavitha G Image Credits:GEMINI AI
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మగ్గం వర్క్ బ్లౌజ్

మగ్గం వర్క్ డిజైన్స్ బ్లౌజ్‌కు రిచ్ లుక్‌ను అందిస్తాయి. హెవీ పట్టుచీరలతో జతచేస్తే మీ అందం రెట్టింపవుతుంది.

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జరీ వర్క్ బ్లౌజ్

పట్టుచీరలకు బంగారు జరీ వర్క్ బ్లౌజ్ అద్భుతమైన అందాన్ని ఇస్తుంది. పండగలు, పెళ్లిళ్లలో ట్రెడిషనల్ గా మెరిసిపోవాలనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.

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డిజైనర్ బ్లౌజ్

వెనుకవైపు డోరీలు, అందమైన టాసెల్స్ ఉన్న బ్లౌజ్‌లు సంప్రదాయానికి ట్రెండీ టచ్ ఇస్తాయి. పట్టు చీరలతో ఈ డిజైన్ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
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మిర్రర్ వర్క్ బ్లౌజ్‌

మిర్రర్ వర్క్ బ్లౌజ్‌లు నైట్ ఫంక్షన్లకు సూపర్ గా ఉంటాయి. పట్టు చీరతో ఈ డిజైన్ ట్రెండీ ఆప్షన్ గా మారుతుంది.

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పఫ్ స్లీవ్స్ బ్లౌజ్‌

పఫ్ స్లీవ్స్ బ్లౌజ్‌లు పట్టు చీరలకు క్లాసిక్ అందాన్ని జోడిస్తాయి. బ్యాక్ సైడ్ నెక్ ని ఇలా సింపుల్ గా డిజైన్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ ట్రెడిషనల్ లుక్ మీ సొంతమవుతుంది.

Image credits: instagram
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పాట్ నెక్ బ్లౌజ్

పాట్ నెక్ బ్లౌజ్‌లు నేటితరం మహిళలకు బాగా నప్పుతాయి. సింపుల్ పట్టు చీరలకు ఈ డిజైన్ ఎంచుకుంటే ఎలిగెంట్‌గా, స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తారు.

Image credits: instagram
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లేస్ వర్క్ బ్లౌజ్

నెట్ స్లీవ్స్‌తో ఉన్న ఈ లేస్ వర్క్ బ్లౌజ్ సాఫ్ట్, మోడ్రన్ లుక్‌ ఇస్తుంది. పార్టీలు, రిసెప్షన్లలో పట్టుచీరతో ఈ స్టైల్ ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest

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