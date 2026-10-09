మగ్గం వర్క్ డిజైన్స్ బ్లౌజ్కు రిచ్ లుక్ను అందిస్తాయి. హెవీ పట్టుచీరలతో జతచేస్తే మీ అందం రెట్టింపవుతుంది.
పట్టుచీరలకు బంగారు జరీ వర్క్ బ్లౌజ్ అద్భుతమైన అందాన్ని ఇస్తుంది. పండగలు, పెళ్లిళ్లలో ట్రెడిషనల్ గా మెరిసిపోవాలనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
వెనుకవైపు డోరీలు, అందమైన టాసెల్స్ ఉన్న బ్లౌజ్లు సంప్రదాయానికి ట్రెండీ టచ్ ఇస్తాయి. పట్టు చీరలతో ఈ డిజైన్ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
మిర్రర్ వర్క్ బ్లౌజ్లు నైట్ ఫంక్షన్లకు సూపర్ గా ఉంటాయి. పట్టు చీరతో ఈ డిజైన్ ట్రెండీ ఆప్షన్ గా మారుతుంది.
పఫ్ స్లీవ్స్ బ్లౌజ్లు పట్టు చీరలకు క్లాసిక్ అందాన్ని జోడిస్తాయి. బ్యాక్ సైడ్ నెక్ ని ఇలా సింపుల్ గా డిజైన్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ ట్రెడిషనల్ లుక్ మీ సొంతమవుతుంది.
పాట్ నెక్ బ్లౌజ్లు నేటితరం మహిళలకు బాగా నప్పుతాయి. సింపుల్ పట్టు చీరలకు ఈ డిజైన్ ఎంచుకుంటే ఎలిగెంట్గా, స్టైలిష్గా కనిపిస్తారు.
నెట్ స్లీవ్స్తో ఉన్న ఈ లేస్ వర్క్ బ్లౌజ్ సాఫ్ట్, మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. పార్టీలు, రిసెప్షన్లలో పట్టుచీరతో ఈ స్టైల్ ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.
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