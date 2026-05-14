1 గ్రాములో వచ్చే లేటెస్ట్ డిజైన్ బంగారు కమ్మలు ఇవిగో!

life May 14 2026
Author: Kavitha G Image Credits:chatgpt and pinterest
హార్ట్ షేప్ గోల్డ్ టాప్స్

హార్ట్ షేప్‌లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ టాప్స్ చాలా క్యూట్‌గా కనిపిస్తాయి. రోజూవారీ వాడకానికి బాగుంటాయి. ఈ డిజైన్ వెస్టర్న్, సంప్రదాయ దుస్తులు.. రెండింటిపైనా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: pinterest
ఫ్లోరల్ మినిమల్ డిజైన్

పూల డిజైన్‌తో ఉండే ఈ సింపుల్ గోల్డ్ టాప్స్ చాలా సాఫ్ట్, ఎలిగెంట్ లుక్‌ను ఇస్తాయి. లైట్ వెయిట్ లో వస్తాయి. చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటాయి. 

పెర్ల్, స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్

ముత్యాలు పొదిగిన ఈ గోల్డ్ టాప్స్ చాలా క్లాసీగా కనిపిస్తాయి. ఈ డిజైన్‌ను ఆఫీస్, పార్టీలు, పండుగలు.. ఇలా ఏ సందర్భంలోనైనా పెట్టుకోవచ్చు.

స్క్వేర్ షేప్ మోడ్రన్ టాప్స్

స్క్వేర్ డిజైన్‌లో ఉండే గోల్డ్ టాప్స్.. మోడ్రన్, యూనిక్ లుక్ ఇష్టపడే మహిళలకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. సింపుల్ ఫినిషింగ్, లైట్ వెయిట్ వీటి ప్రత్యేకత.

లీఫ్ ప్యాటర్న్ గోల్డ్ టాప్స్

లీఫ్ డిజైన్ టాప్స్ చాలా ట్రెండీగా కనిపిస్తాయి. వీటి సాఫ్ట్ గోల్డ్ ఫినిషింగ్ ముఖ అందాన్ని పెంచుతుంది. ఏ డ్రెస్‌కైనా స్టైలిష్ టచ్ ఇస్తుంది.

డైమండ్ కట్ మినిమల్ డిజైన్

డైమండ్ కట్ ఫినిషింగ్‌తో ఉండే ఈ గోల్డ్ టాప్స్.. చెవులకు మంచి మెరుపును ఇస్తాయి. ఈ డిజైన్ పార్టీలు, ఫంక్షన్లలో చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. 

సర్కిల్ షేప్ క్లాసీ టాప్స్

సర్కిల్ డిజైన్‌తో ఉండే గోల్డ్ టాప్స్ ఎప్పటికీ ఫ్యాషన్ నుంచి బయటకు పోవు. సింపుల్ స్టైల్ ఇష్టపడే మహిళలకు ఈ డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. 

బటర్ ఫ్లై డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

సీతాకోకచిలుక డిజైన్‌తో ఉండే ఈ గోల్డ్ టాప్స్ చాలా స్టైలిష్‌గా, ఫెమినైన్‌గా కనిపిస్తాయి. గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి చాలా బాగుంటాయి. బడ్జెట్ లో వస్తాయి.

