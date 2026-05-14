హార్ట్ షేప్లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ టాప్స్ చాలా క్యూట్గా కనిపిస్తాయి. రోజూవారీ వాడకానికి బాగుంటాయి. ఈ డిజైన్ వెస్టర్న్, సంప్రదాయ దుస్తులు.. రెండింటిపైనా సెట్ అవుతుంది.
పూల డిజైన్తో ఉండే ఈ సింపుల్ గోల్డ్ టాప్స్ చాలా సాఫ్ట్, ఎలిగెంట్ లుక్ను ఇస్తాయి. లైట్ వెయిట్ లో వస్తాయి. చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటాయి.
ముత్యాలు పొదిగిన ఈ గోల్డ్ టాప్స్ చాలా క్లాసీగా కనిపిస్తాయి. ఈ డిజైన్ను ఆఫీస్, పార్టీలు, పండుగలు.. ఇలా ఏ సందర్భంలోనైనా పెట్టుకోవచ్చు.
స్క్వేర్ డిజైన్లో ఉండే గోల్డ్ టాప్స్.. మోడ్రన్, యూనిక్ లుక్ ఇష్టపడే మహిళలకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. సింపుల్ ఫినిషింగ్, లైట్ వెయిట్ వీటి ప్రత్యేకత.
లీఫ్ డిజైన్ టాప్స్ చాలా ట్రెండీగా కనిపిస్తాయి. వీటి సాఫ్ట్ గోల్డ్ ఫినిషింగ్ ముఖ అందాన్ని పెంచుతుంది. ఏ డ్రెస్కైనా స్టైలిష్ టచ్ ఇస్తుంది.
డైమండ్ కట్ ఫినిషింగ్తో ఉండే ఈ గోల్డ్ టాప్స్.. చెవులకు మంచి మెరుపును ఇస్తాయి. ఈ డిజైన్ పార్టీలు, ఫంక్షన్లలో చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది.
సర్కిల్ డిజైన్తో ఉండే గోల్డ్ టాప్స్ ఎప్పటికీ ఫ్యాషన్ నుంచి బయటకు పోవు. సింపుల్ స్టైల్ ఇష్టపడే మహిళలకు ఈ డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్. డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి.
సీతాకోకచిలుక డిజైన్తో ఉండే ఈ గోల్డ్ టాప్స్ చాలా స్టైలిష్గా, ఫెమినైన్గా కనిపిస్తాయి. గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి చాలా బాగుంటాయి. బడ్జెట్ లో వస్తాయి.
