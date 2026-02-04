Telugu

Silver: పిల్లల చేతులకు అందాన్ని తెచ్చే వెండి కడియాలు

Feb 04 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:kingz_silver.pune Instagram
Telugu

టెడ్డీతో వెండి కడియం

మీ పాపకు క్యూట్, స్టైలిష్ కడియం కావాలంటే, టెడ్డీ, వెండి పూసలు ఉన్న ఈ కడియం ఇవ్వొచ్చు. ఇందులో అందమైన వెండి పూసలతో పాటు, క్యూట్ టెడ్డీ ఉండటం దీనికి ప్రత్యేక లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: kingz_silver.pune Instagram
Telugu

చార్మ్ ట్విస్టెడ్ కడియం

చార్మింగ్ వెండి కడియం కొనాలనుకుంటే, ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్. ట్విస్టెడ్ కడియంలోని అందమైన చార్మ్ దీని అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.

Image credits: kingz_silver.pune Instagram
Telugu

అడ్జస్టబుల్ వెండి కడియం

అడ్జస్టబుల్ వెండి కడియం అన్ని సైజులకు సరిగ్గా సరిపోతుంది. మీ పాప సన్నగా ఉన్నా లేదా బొద్దుగా ఉన్నా, ఈ అడ్జస్టబుల్ కడియం చేతులకు అద్భుతంగా ఉంటుంది.

Image credits: kingz_silver.pune Instagram
Telugu

ఫిష్ మోటిఫ్‌తో స్టైలిష్ కడియం

ఫిష్ మోటిఫ్ ఉన్న ఈ కడియం డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. మినిమల్ ఫిష్ మోటిఫ్‌తో ఈ కడియం పాప చేతులకు క్యూట్, ట్రెండీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: kingz_silver.pune Instagram
Telugu

హార్ట్ మోటిఫ్ వెండి కడియం

మీ చిన్నారికి ఏదైనా ప్రత్యేక బహుమతి ఇవ్వాలనుకుంటే, ఇలాంటి హార్ట్ మోటిఫ్ ఉన్న వెండి కడియం తీసుకోవచ్చు.ఇది ట్రెండీగా ఉంటుంది.

Image credits: kingz_silver.pune Instagram
Telugu

సిల్వర్ బాల్ కడియం

వెండి కడియం బ్రేస్‌లెట్‌లో ఈ డిజైన్ చాలా అందంగా, స్టైలిష్‌గా ఉంటుంది. ఇందులో వెండి పూసలు, బాల్స్ కలయిక చాలా బాగుంది, ఇది కడియం అందాన్ని పెంచుతుంది.

Image credits: kingz_silver.pune Instagram

