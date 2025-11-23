ఎన్నేళ్లు పెట్టుకున్నా నల్లబడని పట్టీల డిజైన్లు

మినిమల్ స్టైల్లో ఇలాంటి లూజ్ కడా పట్టీలు ఈ మధ్య కొత్తగా వచ్చాయి. ఈ పట్టీల డిజైన్, వర్క్ చాలా సున్నితంగా, క్లాసీగా కనిపిస్తుంది.
పాదాల మెరుపు పెంచాలంటే, ఆక్సిడైజ్డ్ ప్యాటర్న్లో ఈ రాళ్ల పట్టీల డిజైన్ చాలా అందంగా, అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది పాదాలకు మెరుపు ఇవ్వడమే కాదు, అందంగా కూడా మారుస్తుంది.
ఈ గుత్తి పట్టీల అద్భుతమైన డిజైన్ కొత్త పెళ్లికూతుళ్లకు చాలా బాగుంటుంది. ఇవి శబ్దం చేయవు, కానీ కాళ్లకు పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా, నిండుగా కనిపిస్తాయి.
ఫ్లవర్ ప్యాటర్న్లోని ఈ పట్టీల డిజైన్ అమ్మాయిలకు, కొత్త పెళ్లికూతుళ్లకు చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది. ఇలాంటి డిజైన్ పాదాలకు ప్రత్యేకమైన లుక్ ఇస్తుంది.
ఆక్సిడైజ్డ్ పట్టీలలో ఈ మిర్రర్ డిజైన్ ఈ రోజుల్లో ట్రెండ్లో ఉంది. ఇలాంటి పట్టీలు పాదాల మెరుపును, అందాన్ని పెంచుతాయి.
కడా పట్టీలు ఈ రోజుల్లో ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. మీకు స్వచ్ఛమైన వెండి ప్యాటర్న్ వద్దనుకుంటే, ఇలాంటి ఆక్సిడైజ్డ్ స్టైల్లో అందమైన పట్టీలు తీసుకోవచ్చు.
ఆక్సిడైజ్డ్ ప్యాటర్న్లో ఈ చైన్, గజ్జెలు, రాళ్లతో ఉన్న పట్టీల అందమైన డిజైన్, రెగ్యులర్ లేదా ఆఫీస్ వేర్కు స్టైలిష్గా ఉంటుంది.
