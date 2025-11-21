Telugu

బయట ఆహారం తింటున్నారా? ఈ విషయాలు గుర్తించుకోవాల్సిందే

food-life Nov 21 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
కోసిన పండ్లు..

చాలా మంది పండ్లు ఆరోగ్యానికి మంచిదే కదా అని కట్ చేసి అమ్మేవి కూడా కొంటూ ఉంటారు. కానీ, కోసి అమ్మే పండ్లు మంచిది కాదు. వాటిలో క్రిములు ఉండే అవకాశం ఉంది. 

Image credits: Getty
సలాడ్లు తినడం

పోషకాలున్న ఆహారం తినడం మంచిదే అయినా, బయట నుంచి ఇలాంటివి తినేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అవి తాజాగా లేకపోతే రోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Image credits: Getty
వేడి ఆహారాలు

బయట తినేటప్పుడు వేడి ఆహారాలు కొనడానికి ప్రయత్నించండి. ఎందుకంటే వాటిలో క్రిముల ఉనికి తక్కువగా ఉంటుంది.

Image credits: Getty
బాటిల్ నీరు

నీటి ద్వారా ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ. కాబట్టి శుభ్రమైన నీటిని మాత్రమే కొని తాగడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.

Image credits: Getty
స్ట్రీట్ ఫుడ్

బయటకు వెళ్ళినప్పుడు స్ట్రీట్ ఫుడ్ తినే అలవాటు అందరికీ ఉంటుంది. శుభ్రమైన ప్రదేశాల నుండి ఇలాంటి ఆహారాలు తినడానికి జాగ్రత్త వహించండి.

Image credits: Getty
శానిటైజర్ ఉంచుకోండి

బయటకు వెళ్లేటప్పుడు శానిటైజర్, వెట్ వైప్స్ వంటివి చేతిలో ఉంచుకోవడం మంచిది. చేతులను తరచుగా శుభ్రం చేసుకోవడం వల్ల క్రిములు వ్యాపించకుండా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
జాగ్రత్తగా ఉండండి

బయట నుంచి ఆహారం కొనేటప్పుడు రంగులో లేదా వాసనలో తేడాలు గమనిస్తే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాంటి ఆహారం తినడం మానుకోండి.

Image credits: Getty

