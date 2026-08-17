Jewellery Watches:పెళ్లిళ్ల కోసం అదిరిపోయే జ్యువెలరీ వాచ్ డిజైన్స్

ఇలాంటి వాచ్ లు పట్టు చీరల మీదకు కూడా మ్యాచ్ అవుతాయి. ఫ్లవర్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ డిజైన్ మంచి గ్రేస్ ఫుల్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఇప్పటి వరకు కుందన్స్ తో ఉన్న చాలా రకాల జ్యూవెలరీ డిజైన్లు చూసి ఉండొచ్చు. ఈసారి ఇలా కుందన్స్ తో ఉన్న వాచ్ డిజైన్లు ట్రై చేయండి. మంచి లుక్ ఇస్తాయి.
ఇలాంటి వాచ్ డిజైన్లు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. చేతికి బ్రేస్లేట్ పెట్టుకున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఎలాంటి దుస్తులకు అయినా పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అవుతాయి.
జడావు కుందన్స్ డిజైన్ లో ఉన్న వాచ్ లు మంచి గ్రేస్ ఫుల్ లుక్ ఇస్తాయి. చేతికి చాలా అందంగా ఉంటాయి.
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