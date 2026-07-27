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Green Sarees: ఈ చీరలు కట్టుకంటే...శ్రావణమాసం కళంతా మీలోనే కనిపిస్తుంది

life Jul 27 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:instagram
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పూల ప్రింట్‌తో 6 రకాల గ్రీన్ శారీస్.. శ్రావణానికి బెస్ట్ ఛాయిస్

పండుగలు వస్తే చాలు మహిళలు ఎక్కువగా పచ్చ రంగు దుస్తులు వేసుకోవడానికే ఇష్టపడతారు. అందుకే ఆ చీరలకు డిమాండ్ ఎక్కువ. ఈసారి కొత్తగా ఫ్లోరల్ ప్రింట్ ఉన్న ఈ గ్రీన్ శారీస్ ట్రై చేయండి.

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కటౌట్ బోర్డర్ శారీ

సింపుల్‌గా కాకుండా, ఆలివ్ గ్రీన్ శారీకి కటౌట్ బోర్డర్ ఎంచుకోండి. ఇందులో సీక్విన్ వర్క్ మెరుపులు కనిపిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది.

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నియాన్ గ్రీన్ ఫ్లోరల్ ప్రింట్ శారీ

శ్రావణ మాసంలో మీరు డిఫరెంట్ ఫ్లోరల్ ప్రింట్స్ ఉన్న గ్రీన్ శారీస్ కట్టుకోవచ్చు. ఇలాంటి చీరపైకి స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్ వేసుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.

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ఫ్లోరల్ పల్లు శారీ

చీర మొత్తం ప్లెయిన్‌గా ఉండి, కొంగుపై ఫ్లోరల్ ఎంబ్రాయిడరీ డిజైన్ ఉంటే ఓవరాల్ లుక్‌కి రాయల్ టచ్ వస్తుంది. ఇలాంటి చీరను మీ వార్డ్‌రోబ్‌లో తప్పక ఉంచుకోవాలి.

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ఓషన్ గ్రీన్ శారీ

సముద్రపు ఆకుపచ్చ రంగు చీరలు వాటి అందమైన రంగుకు ప్రసిద్ధి. ఇలాంటి చీరలపైకి కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్‌లు చాలా బాగుంటాయి.

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ఆర్గాన్జా గ్రీన్ శారీ

శ్రావణ మాసంలో పండగ హడావిడిలో ఉన్నప్పుడు హెవీగా ఉండే పట్టుచీరల కంటే తేలికైన చీరలు బెటర్. పనులు చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ ఆర్గాన్జా ఫ్యాబ్రిక్ చీరలతో రెడీ అయిపోండి.

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