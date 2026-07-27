Green Sarees: ఈ చీరలు కట్టుకంటే...శ్రావణమాసం కళంతా మీలోనే కనిపిస్తుంది

పండుగలు వస్తే చాలు మహిళలు ఎక్కువగా పచ్చ రంగు దుస్తులు వేసుకోవడానికే ఇష్టపడతారు. అందుకే ఆ చీరలకు డిమాండ్ ఎక్కువ. ఈసారి కొత్తగా ఫ్లోరల్ ప్రింట్ ఉన్న ఈ గ్రీన్ శారీస్ ట్రై చేయండి.
సింపుల్గా కాకుండా, ఆలివ్ గ్రీన్ శారీకి కటౌట్ బోర్డర్ ఎంచుకోండి. ఇందులో సీక్విన్ వర్క్ మెరుపులు కనిపిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది.
శ్రావణ మాసంలో మీరు డిఫరెంట్ ఫ్లోరల్ ప్రింట్స్ ఉన్న గ్రీన్ శారీస్ కట్టుకోవచ్చు. ఇలాంటి చీరపైకి స్లీవ్లెస్ బ్లౌజ్ వేసుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.
చీర మొత్తం ప్లెయిన్గా ఉండి, కొంగుపై ఫ్లోరల్ ఎంబ్రాయిడరీ డిజైన్ ఉంటే ఓవరాల్ లుక్కి రాయల్ టచ్ వస్తుంది. ఇలాంటి చీరను మీ వార్డ్రోబ్లో తప్పక ఉంచుకోవాలి.
సముద్రపు ఆకుపచ్చ రంగు చీరలు వాటి అందమైన రంగుకు ప్రసిద్ధి. ఇలాంటి చీరలపైకి కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్లు చాలా బాగుంటాయి.
శ్రావణ మాసంలో పండగ హడావిడిలో ఉన్నప్పుడు హెవీగా ఉండే పట్టుచీరల కంటే తేలికైన చీరలు బెటర్. పనులు చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ ఆర్గాన్జా ఫ్యాబ్రిక్ చీరలతో రెడీ అయిపోండి.
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