బంగారం, రాళ్లు, ముత్యాలు పొదిగిన చక్కటి చంపస్వరాలు ఇవి. పెట్టుకుంటే ముఖం ఎంతో కళగా ఉంటుంది.
బంగారు చైనుల డిజైనుతో చేసిన చేసిన చంపస్వరాలు ఇవి. పూర్తిగా బంగారంతోనే ఇది తయారైంది.
వేలాడుతున్న ఆకుపచ్చ రాళ్లతో కూడిన చంపస్వరాలు ఇవి. చూడగానే ఎవరికైనా ఇవి ఇట్టే నచ్చుతాయి.
ముత్యాల చంపస్వరాలు ఎంతో చూడచక్కగా ఉంటాయి. తక్కువ బంగారంతో తయారయ్యే జ్యూయలరీ ఇది.
చిన్న ముత్యాలు గుచ్చిన చంపస్వరాలు చాలా తక్కువ బంగారంతోనే ఇవి తయారవుతాయి.
ఫ్లోరడ్ డిజైన్ తో వచ్చే రాళ్లు పొదిగిన చంపస్వరాలు. జుంకాలతో పాటూ పెట్టుకుంటే ఎంతో కళగా ఉంటాయి.
వేలాడుతున్న మువ్వల చంపస్వరాలు పూర్తిగా బంగారంతోనే తయారైనవి.
ముత్యాలతో పాటూ వచ్చే టెంపుల్ జ్యూయలరీ చంపస్వరాలు ఇవి. పెళ్లిళ్లకు ఇవి బాగా సెట్ అవుతాయి.
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