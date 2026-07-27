స్టోన్స్, కట్ వర్క్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఈ వెండి గాజులు నేటితరం అమ్మాయిలకు చక్కగా సెట్ అవుతాయి. చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి. అందంగా ఉంటాయి.
జిగ్ జాగ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఈ బ్యాంగిల్స్ సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. వీటిని ఎలాంటి దుస్తులతో అయినా ట్రై చేయవచ్చు. సూపర్ గా ఉంటాయి.
పింక్, గ్రీన్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ వెండి గాజులు డైలీవేర్ కి అద్భుతమైన ఎంపిక. ఇవి కాలేజీ అమ్మాయిల నుంచి వర్కింగ్ ఉమెన్స్ వరకు ఎవ్వరైనా ఇట్టే నచ్చేస్తాయి.
వెండి, నల్లపూసల కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ గాజులు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు ఎవ్వరైనా పెట్టుకోవచ్చు. లైట్ వెయిట్ లో వస్తాయి.
చుట్టూ చిన్న చిన్న మువ్వలతో ఉన్న ఈ వెండి గాజులు నేటితరం అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటాయి. వీటిని మట్టిగాజులు, ఇతర మెటల్ గాజులతో కలిపి స్టైల్ చేయవచ్చు.
ప్లెయిన్, సింపుల్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గాజులు వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటాయి. హెవీ డిజైన్స్ ఇష్టపడని వారికి ఇవి మంచి ఎంపిక.
Gold Champaswaralu: చెవులకు అదిరిపోయే గోల్డ్ చంపస్వరాల డిజైన్లు
Dangle Earrings: ఏ డ్రెస్ మీదకైనా ఈ డాంగిల్ ఇయర్ రింగ్స్ తో సూపర్ లుక్
Mangalsutra Bracelet: నేటి మగువల మనసు దోచే మంగళసూత్ర బ్రేస్లెట్స్
Butterfly Rings: ఒక్కసారైనా ఈ బ్యూటిఫుల్ బటర్ ఫ్లై రింగ్స్ ట్రై చేయాలి