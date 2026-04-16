Telugu

Gold Cuff Earrings: ఇవి మీ చెవులకు ఉంటే మహారాణిలా మెరిసిపోతారు

life Apr 16 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:pinterest
కుందన్ వర్క్ కఫ్ ఇయర్ రింగ్స్

కుందన్ వర్క్ చేసిన హెవీ గోల్డ్ కఫ్ ఇయర్ రింగ్స్ ముఖానికి రాయల్ టచ్ ఇస్తాయి. పెళ్లి, రిసెప్షన్ లేదా పండగ సందర్భాల్లో ఇవి చాలా గ్రాండ్‌గా, ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి.
Image credits: pinterest
జాలీ వర్క్ ట్రెడిషనల్ డిజైన్

జాలీ వర్క్‌తో వచ్చే ఈ కఫ్ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా క్లాసీ, రిచ్ లుక్ ఇస్తాయి. వీటిని చీరలు, లెహంగాలు లేదా సిల్క్ సూట్స్‌పై వేసుకుంటే అదిరిపోతారు.

Image credits: pinterest
ముత్యాల డిటైలింగ్‌తో స్టైలిష్ లుక్

గోల్డ్ కఫ్‌కు ముత్యాలు జోడిస్తే ఇయర్ రింగ్స్ మరింత అందంగా కనిపిస్తాయి. ఈ డిజైన్ ముఖానికి సున్నితమైన, ఎలిగెంట్ లుక్‌ అందిస్తుంది.

Image credits: abdesignjewellery.com
టెంపుల్ జ్యువెలరీ ఇన్‌స్పైర్డ్ లుక్

టెంపుల్ డిజైన్ కఫ్ ఇయర్ రింగ్స్ సంప్రదాయ దుస్తులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణ ఇస్తాయి. వీటి హెవీ లుక్ వల్ల, ఇతర యాక్సెసరీలు ఎక్కువగా లేకపోయినా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తారు.
Image credits: alltrend.in
చాంద్‌బాలీ కఫ్ ఫ్యూజన్

చాంద్‌బాలీ స్టైల్‌లో ఉండే ఈ గోల్డ్ కఫ్ ఇయర్ రింగ్స్ చెవులను పూర్తిగా కవర్ చేస్తాయి. ఈ డిజైన్ పార్టీ లేదా పెళ్లిలో మీకు మహారాణిలాంటి ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.
Image credits: pinterest
ఫ్లోరల్ కఫ్ ప్యాటర్న్

పూల డిజైన్‌తో వచ్చే హెవీ గోల్డ్ కఫ్ ఇయర్ రింగ్స్ మోడరన్, ఎత్నిక్ లుక్‌తో ఉంటాయి. ఇవి ఏ ముఖానికైనా అందంగా నప్పుతాయి. 

Image credits: instagram @lumibellafashion

