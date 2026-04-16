Instant Tea: గ్యాస్, పాలు లేకుండా.. నిమిషంలో అదిరిపోయే టీ రెడీ

టీ బ్యాగ్ లతో టీ తాగడం ఇష్టం లేనివాళ్లు, అసలు టీ పెట్టడం రాని వాళ్లు కూడా ఈ టీని తయారు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ఈ స్ట్రాంగ్ టీని కేవలం కొన్ని నిమిషాల్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ముందుగా ఒక మిక్సర్ జార్ తీసుకోండి. అందులో అర కప్పు టీ పొడి, 3/4 కప్పు పంచదార, 9-10 యాలకులు, అర టీస్పూన్ శొంఠి పొడి వేయండి. అన్నింటినీ కలిపి మెత్తగా పొడి చేసుకోండి.
ఇప్పుడు ఈ పొడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని టీ స్ట్రైనర్తో జల్లించండి. ఆ తర్వాత, దీనికి ఒక కప్పు పాల పొడిని కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని గాలి చొరబడని డబ్బాలో నిల్వ చేసుకోండి.
అంతే, మీ టీ ప్రీమిక్స్ రెడీ అయిపోయింది. మీకు టీ తాగాలనిపించినప్పుడల్లా ఒక చెంచా పొడి తీసుకుని, దానికి వేడి నీళ్లు కలిపి, బాగా మిక్స్ చేసి తాగేయడమే. టేస్ట్ అదిరిపోతుంది.
ముఖ్యంగా ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు ఈ టీ ప్రీమిక్స్ను మీతో పాటు తీసుకెళ్లొచ్చు. హాస్టళ్లలో ఉండేవాళ్లకు, బ్యాచిలర్స్కు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
