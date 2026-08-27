Earrings: 3 గ్రాముల్లోపు అదిరిపోయే లైట్ వెయిట్ ఇయర్ రింగ్స్

ఇవి మనకు 3 గ్రాముల్లోపే లభిస్తాయి. చిన్న స్టడ్ కి ముత్యాలు,పూసలు వేలాడదీస్తారు. చూడటానికి హెవీగా ఉన్నా చాలా తేలికగా ఉంటాయి.
డైలీవేర్ కి లైట్ వెయిట్ కావాలి అంటే.. ఇలాంటివి ట్రై చేయచ్చు. లోటస్ రివర్స్ లో ఉంటుంది. చాలా తేలికగా ఉంటాయి.
ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతున్న ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. ముందు హార్ట్ స్టడ్ ఉండి.. వెనక పెద్ద ముత్యం వేలాడుతూ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తుంది.
డైలీ పెట్టుకునే ఇయర్ రింగ్స్ కూడా గ్రాండ్ లుక్ కావాలంటే.. ఇలాంటివి ట్రై చేయచ్చు. చాలా బాగుంటాయి..
చిన్న స్టడ్ కి చిన్న చిన్న ముత్యాలు సింగిల్ లేయర్ గా వేలాడుతూ ఉంటాయి. ఇవి అయితే మనకు 2 గ్రాములోనే లభిస్తుంది.
ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. చీరల మీదకు కూడా చాలా బాగుంటాయి.. లక్ష్మీదేవి కింద ముత్యాలు వేలాడదీసి ఉంటాయి..
ఈ మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే అప్పులపాలవుతారు
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