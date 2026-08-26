ఈ మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే అప్పులపాలవుతారు

ఇలాంటి ముళ్ల మొక్కలు ఇంట్లో టెన్షన్, ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. ముళ్లు అనేవి జీవితంలోని అడ్డంకులకు, ఆర్థిక కష్టాలకు సంకేతంగా భావిస్తారు.
తుమ్మ మొక్కను ఇంటి చుట్టుపక్కల పెంచడం వల్ల కుటుంబ సభ్యుల మధ్య గొడవలు, వాదనలు ఎక్కువవుతాయి.
కొన్ని మొక్కల ఆకులు లేదా కొమ్మలు తుంచినప్పుడు తెల్లటి పాలు వస్తాయి. ఇలాంటి మొక్కలను ఇంట్లో ఉంటే ధన నష్టం జరుగుతుంది.
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