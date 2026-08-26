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ఈ మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే అప్పులపాలవుతారు

life Aug 26 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
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కాక్టస్ లేదా ముళ్ల మొక్కలు

ఇలాంటి ముళ్ల మొక్కలు ఇంట్లో టెన్షన్, ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. ముళ్లు అనేవి జీవితంలోని అడ్డంకులకు, ఆర్థిక కష్టాలకు సంకేతంగా భావిస్తారు.

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తుమ్మ చెట్టు

తుమ్మ మొక్కను ఇంటి చుట్టుపక్కల పెంచడం వల్ల కుటుంబ సభ్యుల మధ్య గొడవలు, వాదనలు ఎక్కువవుతాయి.

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రావి చెట్టు

ఇంటి ఆవరణలో రావి చెట్టు ఉండటం అశుభం అని వాస్తు నిపుణులు చెబుతారు.
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పాలు కారే మొక్కలు

కొన్ని మొక్కల ఆకులు లేదా కొమ్మలు తుంచినప్పుడు తెల్లటి పాలు వస్తాయి. ఇలాంటి మొక్కలను ఇంట్లో ఉంటే ధన నష్టం జరుగుతుంది.

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ఇంటి లోపల వద్దు

ఎప్పుడూ పచ్చగా, ముళ్లు లేని మొక్కలనే ఇంట్లో పెంచుకోవాలి. ముళ్ల మొక్కలను ఇంటి బయట గేటు లేదా కాంపౌండ్ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ఇంటి లోపలికి మాత్రం తీసుకురావద్దు.
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