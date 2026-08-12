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5 తులాల్లో మెడ నిండుగా వచ్చే గోల్డ్ హారం డిజైన్లు

life Aug 12 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
Telugu

టెంపుల్ జ్యూయలరీ స్టైల్లో హారం

ఇది టెంపుల్ జ్యూయలరీ టైపు హారం. మధ్యలో పెద్ద లక్ష్మీదేవి రూపు ఉంటుంది. వేలాడుతున్నపూసలు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయి. లైట్ వెయిట్లో 5 తులాల్లో ఇది వస్తుంది.

Image credits: vaerloesehistorie.dk
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కాసులపేరు హారం

పూర్వం కాసులపేరునే వేసుకునేవారు మహిళలు. ఇప్పుడు కూడా మళ్లీ ఆ ఫ్యాషన్ వచ్చేసింది. కాకపోతే కాసులపేరుకు జగత పూసలు, రంగు రంగుల రాళ్లు చేరుతున్నాయి.

Image credits: primaklimareisen
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మామిడిపిందెల హారం

మామిడి పిందెల ఆకారంలో వచ్చే బంగారు హారం ఇది. మధ్యలో అందమైన డిజైన్ తో రాళ్లు పొదిగిన పెండెంట్ కూడా వచ్చింది.

Image credits: afaekm.in
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ఈ హారం ఒక్కటి చాలు

చీరలపై ఇలాంటి భారీ హారం ఒక్కటి వేసుకుంటే చాలు ఎంతో నిండుగా కనిపిస్తారు.

Image credits: GRTjewels
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లక్ష్మీహారం

లక్ష్మీ రూపు ఉన్న కాసులతో సిద్ధం చేసిన హారం ఇది. చూసేందుకు ఎంతో ఎలిగెంట్ గా ఉంటుంది.

Image credits: www.kayaotoelektrik.com
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పెద్ద పెండెంట్ తో హారం

పెద్ద పెండెంట్ తో వచ్చే హారం ఇది. చీరలపై, లెహెంగాలపై అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: atseg.com
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నిండుగా కాసుల పేరు

పట్టు చీరపై ఇలాంటి కాసుల పేరు ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు.. మరొక నగ అవసరం లేదు. 

Image credits: maria-montessori-schule

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