Mini Jhumka: కేవలం 2 గ్రాముల్లో డైలీవేర్ కి అదిరిపోయే జుంకా డిజైన్లు

చూడటానికి ఇవి చిన్నగా ఉన్నా.. పెట్టుకుంటే చాలా కళ గా ఉంటాయి. వీటిని డైలీవేర్ కి ట్రై చేయచ్చు. తక్కువ బరువులోనే వచ్చేస్తాయి.
క్లాసిక్ సౌత్ ఇండియన్ డ్యాన్స్ నగలను పోలిన ఈ డిజైన్లో ఎరుపు-ఆకుపచ్చ కెంపు రాళ్లు, తామర పువ్వు ఆకారం ఉంటాయి. మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి.
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