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Mini Jhumka: కేవలం 2 గ్రాముల్లో డైలీవేర్ కి అదిరిపోయే జుంకా డిజైన్లు

woman-life Aug 12 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
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చిన్న జుంకాలు..

చూడటానికి ఇవి చిన్నగా ఉన్నా.. పెట్టుకుంటే చాలా కళ గా ఉంటాయి. వీటిని డైలీవేర్ కి ట్రై చేయచ్చు. తక్కువ బరువులోనే వచ్చేస్తాయి. 

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కెంపు రాళ్ల తామర ఝుంకాలు:

క్లాసిక్ సౌత్ ఇండియన్ డ్యాన్స్ నగలను పోలిన ఈ డిజైన్‌లో ఎరుపు-ఆకుపచ్చ కెంపు రాళ్లు, తామర పువ్వు ఆకారం ఉంటాయి. మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి.

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నెమలి ఆకారంలో బుట్టలు

జంట నెమళ్ల డిజైన్‌తో ఎంతో సున్నితంగా కనిపించే బుట్ట కమ్మలు ఇవి. సంప్రదాయ దుస్తులకే కాదు, ఆధునిక కుర్తీలపైకి కూడా ఇవి చక్కగా నప్పుతాయి.
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పూసల జుంకాలు..

కింద అంచున చిన్న బంగారు పూసలు లేదా ముత్యాలు వేలాడుతూ ఉండే సింపుల్ డిజైన్ ఇది. చెవులకు బరువుగా అనిపించవు కాబట్టి రోజూ పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయి.
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యాంటిక్ మ్యాట్ జుంకాలు

మెరుపు లేకుండా, పాతకాలం నాటి రాయల్ లుక్ ఇచ్చే మ్యాట్ ఫినిష్ కమ్మలు ఇవి. సింపుల్ డ్రెస్సులను కూడా ఇవి వెంటనే గ్రాండ్ లుక్‌లోకి మార్చేస్తాయి. ప్రస్తుతం ఇదే ట్రెండ్.
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పూల డిజైన్ ఝుంకాలు:

ఎవర్‌గ్రీన్ ఫ్లోరల్ డిజైన్ కింద వేలాడుతూ ఉండే చిన్న బుట్టల డిజైన్ ఇది. అన్ని వయసుల మహిళలకు, అన్ని రకాల దుస్తులకు నప్పే ఒక క్యూట్ ఛాయిస్.
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