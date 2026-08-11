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కళ్లు చెదిరే డైమండ్ ఉంగరాలు.. ఒక్కటైనా ఉండాల్సిందే

life Aug 11 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
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ఓపెన్ ఆర్క్ డైమండ్ రింగ్

ఈ డైమండ్ చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది. మధ్యలో చిన్న గ్యాప్‌తో వంపు తిరిగి ఉంటుంది. ఇది పూర్తిగా మోడ్రన్ డిజైన్.

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ఒక్క డైమండ్ తో వచ్చి ఉంగరం

సన్నని, సింపుల్ గోల్డ్ బ్యాండ్‌పై ఒకే ఒక్క డైమండ్.. ఎంతో హూందాగా ఉంటుంది. ఇది చూడటానికి క్లాసిక్ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

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క్లస్టర్ ఉంగరం

 చాలా చిన్న డైమండ్లను కలిపి ఒక పెద్ద డైమండ్‌లా కనిపించేలా చేసే 'క్లస్టర్' రింగ్స్ ఇప్పుడు అమ్మాయిల ఫేవరెట్ ఛాయిస్‌గా మారాయి.

Image credits: Pinterest
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వంకీ డైమండ్ రింగ్స్

'V' ఆకారంలో ఉండే షెవ్రాన్ రింగ్స్ వంకీల ఉంగరాలను గుర్తు చేస్తాయి. ఇవి వేళ్లను పొడవుగా, అందంగా చూపిస్తాయి. 

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జోడీ డైమండ్ ఉంగరం

ఫ్రెంచ్‌లో "నువ్వు నేను" అని అర్థం వచ్చే ఉంగరం ఇది. రెండు డైమండ్లు పక్కపక్కన పెట్టి తయారుచేస్తారు. 

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రోజ్ గోల్డ్ ఇన్ఫినిటీ

రోజ్ గోల్డ్ మెటల్‌పై డైమండ్స్ పొదిగిన ఇన్ఫినిటీ సింబల్ ఉంగరం. అమ్మాయిలకు ఆధునిక దుస్తులపై ఈ డైమండ్ రింగ్ బాగా నప్పుతుంది.

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ఎంగేజ్మెంట్ డైమండ్ రింగ్

నిశ్చితార్థం వంటి కార్యక్రమాలకు ఇలాంటి వజ్రపు ఉంగరం సెట్ అవుతుంది.

Image credits: India Mart

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