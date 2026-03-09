ఈ నల్లపూసల వెండి పట్టీ చాలా ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తాయి. ఈ డిజైన్ సింపుల్గా ఉన్నా చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది.
మీరు ట్రెండీ డిజైన్ కోరుకుంటే ఈ స్టార్ నల్లపూసల పట్టీలు ఎంపిక చేసుకోవాలి. సింపుల్ డ్రెస్కు కూడా స్టైలిష్ టచ్ ఇస్తుంది.
ఆకుల ఆకారంలో ఉన్న ఈ నల్లపూసల వెండి పట్టీ చాలా ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తుంది. రోజూ వాడేందుకు ఈ పట్టీలు అందంగా ఉంటాయి.
చిన్న గంటలు వేలాడే ఈ నల్లపూసల పట్టీ ట్రెడిషనల్ గా ఉంటాయి. దీనికి ఉన్న చిన్న గంటలు నడుస్తున్నప్పుడు సన్నగా శబ్దం చేస్తాయి.
సీతాకోకచిలుకలు వేలాడుతున్న ఈ నల్లపూసల వెండి పట్టీలు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. ఏ డ్రెస్తోనైనా ఇది బాగా నప్పుతుంది.
నల్లపూసల వెండి పట్టీలకు వేలాడుతున్న ఈ గుండ్రటి డిజైన్లు అందంగా ఉంటాయి. డైలీవేర్కు సులభంగా వేసుకోవచ్చు.
చిన్న గజ్జెలు ఉన్న పట్టీలు ఇవి. నడుస్తుంటే ఘల్లుఘల్లుమనే శబ్దం వస్తుంది. డ్యాన్సర్లకు ఇవి బావుంటాయి.
