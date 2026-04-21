నల్ల గాజులు తెల్లగా ఉండే అమ్మాయిల చేతులకు ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి. నల్ల గాజులతో పాటు గోల్డెన్ జుంకా బ్యాంగిల్స్ను జత చేసి వేసుకుంటే ఎంతందమో.
కాశ్మీరీ బ్యాంగిల్స్కు నల్ల గాజులు జతచేస్తే అదిరిపోతాయి. ఏదైనా పార్టీ లేదా ఈవెంట్కు వెళ్లేటప్పుడు చీర లేదా బ్లాక్ సూట్తో వీటిని ధరించవచ్చు.
బ్లాక్ వెల్వెట్ గాజులతో కాశ్మీరీ సిల్వర్ బ్యాంగిల్స్ సెట్ను ఈ గాజులను ప్రయత్నించవచ్చు. ఈ గాజుల సెట్ను ఏ రంగు చీరతోనైనా ధరించవచ్చు.
కట్టుకునే చీర తెలుపు, ఎరుపు లేదా నలుపు రంగులో ఉంటే, ఈ గాజుల సెట్ చేతులకు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. రూ. 600కే ఈ గాజులు వస్తాయి.
ప్లెయిన్ మ్యాట్ ఫినిషింగ్ ఉన్న నల్ల గాజులతో గ్లాసీ సిల్వర్ బ్యాంగిల్స్ను జత చేయండి. ఇలాంటి గాజులను పుట్టినరోజు పార్టీలు, పండుగలు వేసుకుంటే అదిరిపోతుంది.
చేతికి నిండుగా బంగారు, నల్ల గాజులు కాంబినేషన్ తో వేసుకుంటే చేయి ఎంతో ముచ్చటగా కనిపిస్తుంది.
నలుపు గాజులకు రెండు వైపులా ముత్యాల సైడ్ గాజులు వేసుకుంటే ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి.
