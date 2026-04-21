Telugu

నల్లరంగులో అందమైన లేటెస్ట్ డిజైన్ గాజులు

life Apr 21 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Gemini AI
బ్లాక్ గ్లాస్ గాజులు

నల్ల గాజులు తెల్లగా ఉండే అమ్మాయిల చేతులకు ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి. నల్ల గాజులతో పాటు గోల్డెన్ జుంకా బ్యాంగిల్స్‌ను జత చేసి వేసుకుంటే ఎంతందమో.

Image credits: instagram
గోల్డెన్ కాశ్మీరీ బ్యాంగిల్స్

కాశ్మీరీ బ్యాంగిల్స్‌కు నల్ల గాజులు జతచేస్తే అదిరిపోతాయి. ఏదైనా పార్టీ లేదా ఈవెంట్‌కు వెళ్లేటప్పుడు చీర లేదా బ్లాక్ సూట్‌తో వీటిని ధరించవచ్చు. 

Image credits: pinterest
కాశ్మీరీ సిల్వర్ బ్యాంగిల్స్

బ్లాక్ వెల్వెట్ గాజులతో కాశ్మీరీ సిల్వర్ బ్యాంగిల్స్ సెట్‌ను ఈ గాజులను ప్రయత్నించవచ్చు. ఈ గాజుల సెట్‌ను ఏ రంగు చీరతోనైనా ధరించవచ్చు.

Image credits: pinterest
సిల్వర్ స్టోన్ కంగన్

కట్టుకునే చీర తెలుపు, ఎరుపు లేదా నలుపు రంగులో ఉంటే, ఈ గాజుల సెట్ చేతులకు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. రూ. 600కే ఈ గాజులు వస్తాయి.

Image credits: pinterest
నల్ల గాజులు, సిల్వర్ బ్యాంగిల్స్

ప్లెయిన్ మ్యాట్ ఫినిషింగ్ ఉన్న నల్ల గాజులతో గ్లాసీ సిల్వర్ బ్యాంగిల్స్‌ను జత చేయండి. ఇలాంటి గాజులను పుట్టినరోజు పార్టీలు, పండుగలు వేసుకుంటే అదిరిపోతుంది.

Image credits: pinterest
చేతికి నిండుగా

చేతికి నిండుగా బంగారు, నల్ల గాజులు కాంబినేషన్ తో వేసుకుంటే చేయి ఎంతో ముచ్చటగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Jio mart
ముత్యాల సైడ్ గాజులు

నలుపు గాజులకు రెండు వైపులా ముత్యాల సైడ్ గాజులు వేసుకుంటే ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Indiamart

Beauty Tips: రాత్రి పడుకునేముుందు ఇదొక్కటి రాసినా ముఖం మెరిసిపోతది

Kitchen Hacks: కిచెన్‌లో బ్యాడ్ స్మెల్‍ పోగొట్టే సింపుల్ టిప్స్ ఇవిగో!

Zig Zag Bangles: చేతులకు ట్రెండీ లుక్ ఇచ్చే జిగ్ జాగ్ గాజులు

Silver Earrings: లైట్ వెయిట్‍లో వెండి కమ్మలు.. సమ్మర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్