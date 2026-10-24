Blouse Back Designs:చీరలో మీలుక్ ని స్టైలిష్ గా మార్చే బ్లౌజు డిజైన్లు

చీరలో అందంగా కనిపించాలి అంటే… బ్లౌజు ఫ్రంట్ డిజైన్ కంటే కూడా బ్యాక్ డిజైన్ మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఈ లేటెస్ట్ మోడల్స్ చీరలు, లెహంగాలపైకి మంచి డీసెంట్ లుక్ ఇస్తాయి.
ప్లెయిన్ చీరలపైకి హెవీ లుక్ ఇచ్చే బ్లౌజుల ట్రెండ్ ఇప్పుడు నడుస్తోంది. మీరు కూడా వి-నెక్ మీద రౌండ్ బ్యాంగిల్ స్టైల్ హుక్ వచ్చేలా ఇలాంటి బ్యాక్ డిజైన్ ట్రై చేయొచ్చు.
బాడీ ఎక్కువగా కనిపించడం ఇష్టం లేకపోతే, ట్రయాంగిల్ షేప్ కీ-హోల్ డిజైన్ ఎంచుకోండి. ఇందులో పైన బటన్స్ వచ్చి, కింద వెడల్పాటి పట్టీ ఉంటుంది. ఇది చాలా బాగుంటుంది.
మీరు పర్ఫెక్ట్గా కనిపించాలంటే మల్టీ డోరీ బ్యాక్ బ్లౌజ్ డిజైన్ ట్రై చేయండి. బ్రాలెట్ షేప్ ఫ్రంట్కు డోరీలను జత చేయడం వల్ల అందంగా కనిపిస్తారు.
స్కాలోప్డ్-వేవీ డిజైన్తో ఉన్న ఈ బ్యాక్ నెక్ చాలా అందంగా ఉంది. వెడల్పాటి పట్టీతో పాటు స్క్వేర్ యూ కట్ పైపింగ్ దీనికి మరింత ఆకర్షణ తెచ్చింది.
డీప్ కట్ బ్యాక్ ఓపెనింగ్తో వచ్చే పోట్లీ బటన్ కీ హోల్ బ్లౌజ్ ఇది. దీనికి గోల్డెన్ బూటీ వర్క్, ఫ్యాన్సీ స్లీవ్స్ జత చేస్తే మీ లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
బ్యాక్ కట్ అవుట్ బ్లౌజ్ సింపుల్గా ఉన్నా మీ వీపును హైలైట్ చేస్తుంది. ప్లెయిన్ ప్రింటెడ్ లేదా షిఫాన్ చీరలపైకి ఇది పర్ఫెక్ట్. సన్నటి బార్డర్ పైపింగ్ దీని లుక్ను పెంచుతోంది.
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