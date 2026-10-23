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Curd Storage: ఇలా చేస్తే.. ఫ్రిజ్ లో పెట్టకపోయినా పెరుగు పులవదు

food-life Oct 23 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Asianet News
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కొబ్బరి ముక్క ట్రిక్

వేడి వాతావరణంలో పెరుగు త్వరగా పులిసిపోతుంది. ఫ్రిజ్ లేనప్పుడు పెరుగును ఎలా నిల్వ చేయాలో చూద్దాం. పెరుగులో పచ్చి కొబ్బరి ముక్క వేస్తే 2-3 రోజుల పాటు పాడవకుండా ఉంటుందట.

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శుభ్రమైన గిన్నెలు మాత్రమే వాడాలి

పెరుగును ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉన్న, మూతపెట్టిన గిన్నెలోనే నిల్వ చేయాలి. పెరుగు తీసేటప్పుడు కూడా శుభ్రమైన గరిటెను మాత్రమే వాడాలి. అప్పుడే బ్యాక్టీరియా చేరకుండా ఉంటుంది.

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చల్లని ప్రదేశంలో ఉంచండి

పెరుగు లాంటి పాల ఉత్పత్తులను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడమే అత్యుత్తమం. చల్లని ఉష్ణోగ్రత వల్ల పెరుగులో హానికరమైన సూక్ష్మజీవులు పెరగకుండా ఉంటాయి.

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వేడి తగిలే చోట పెట్టకండి

పెరుగును ఎండ తగిలే చోట లేదా వేడిగా ఉండే వంటగదిలో ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు. వేడి వాతావరణంలో పెరుగు త్వరగా పాడైపోయే ప్రమాదం ఉంది.

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అనుమానం వస్తే తినకండి

పెరుగు వాసన, రంగు లేదా రుచి మారినట్లు అనిపిస్తే దాన్ని అస్సలు తినకండి. కేవలం వాసన బాగానే ఉన్నంత మాత్రాన అది సురక్షితం అని చెప్పలేము.

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