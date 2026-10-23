Curd Storage: ఇలా చేస్తే.. ఫ్రిజ్ లో పెట్టకపోయినా పెరుగు పులవదు

వేడి వాతావరణంలో పెరుగు త్వరగా పులిసిపోతుంది. ఫ్రిజ్ లేనప్పుడు పెరుగును ఎలా నిల్వ చేయాలో చూద్దాం. పెరుగులో పచ్చి కొబ్బరి ముక్క వేస్తే 2-3 రోజుల పాటు పాడవకుండా ఉంటుందట.
పెరుగును ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉన్న, మూతపెట్టిన గిన్నెలోనే నిల్వ చేయాలి. పెరుగు తీసేటప్పుడు కూడా శుభ్రమైన గరిటెను మాత్రమే వాడాలి. అప్పుడే బ్యాక్టీరియా చేరకుండా ఉంటుంది.
పెరుగు లాంటి పాల ఉత్పత్తులను ఫ్రిజ్లో ఉంచడమే అత్యుత్తమం. చల్లని ఉష్ణోగ్రత వల్ల పెరుగులో హానికరమైన సూక్ష్మజీవులు పెరగకుండా ఉంటాయి.
పెరుగును ఎండ తగిలే చోట లేదా వేడిగా ఉండే వంటగదిలో ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు. వేడి వాతావరణంలో పెరుగు త్వరగా పాడైపోయే ప్రమాదం ఉంది.
పెరుగు వాసన, రంగు లేదా రుచి మారినట్లు అనిపిస్తే దాన్ని అస్సలు తినకండి. కేవలం వాసన బాగానే ఉన్నంత మాత్రాన అది సురక్షితం అని చెప్పలేము.
Egg Myths : కోడిగుడ్ల గురించి మీరు నమ్ముతున్న 5 అబద్ధాలు ఇవే..
Swiggy : స్విగ్గీ ఆర్డర్స్ లో మన హైదరబాదీ వంటకమే టాప్.. ఏదో తెలుసా?
Fish : చేపలు తినడంలో నంబర్ 1 దేశం ఏది? ఇండియా స్థానమెంత?
Neer Dosa Tips: నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే నీర్ దోశ.. సింపుల్ టిప్