Gold Earrings: 2 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే చెవిపోగులు

ఇవి చూడటానికి పాత మోడల్ లా కనిపించినా స్కూల్ కి వెళ్లే అమ్మాయిలకు డైలీ వేర్ కి చాలా అందంగా ఉంటాయి..
సన్నని ఫిలిగ్రీ వర్క్, వేలాడే నగిషీలతో ఉండే ఈ రాజస్థానీ గోల్డ్ స్టడ్స్ అమ్మాయిలకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. వీటిని రోజూ పెట్టుకోవచ్చు.
సంప్రదాయం, ఆధునికత కలగలిపినట్టుగా ఉండే ఈ ఫ్లోరల్ గోల్డ్ స్టడ్స్ కొనాల్సిందే. ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిలు ఇలాంటి ఫ్యాన్సీ డిజైన్లను బాగా ఇష్టపడుతున్నారు.
లట్కన్లు ఉన్న ఈ స్టడ్స్ పర్ఫెక్ట్ వింటేజ్ లుక్ ఇస్తాయి. మీరు హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ కోసం చూస్తుంటే ఇది సరైన ఎంపిక.
ఎప్పుడూ హెవీ ఇయర్ రింగ్స్లోనే రాయల్ లుక్ వస్తుందని అనుకోవద్దు. కేవలం 3 గ్రాముల్లోనే నెమలి డిజైన్తో ఉన్న ఈ గోల్డ్ టాప్స్ మంచి లుక్ ఇస్తాయి.
యూనిక్ ప్యాటర్న్తో, మోడరన్ డిజైన్తో ఉన్న ఈ ఫ్యాన్సీ ఫ్లోరల్ స్టడ్స్ మీకు రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.
మీనాకారీ ఫ్లోరల్ స్టడ్ డిజైన్లు ఫ్యాషన్కు కొత్త అర్థం చెబుతున్నాయి. మీరు అందరికంటే భిన్నంగా, ఆకర్షణీయంగా కనిపించాలంటే వీటిని ఎంచుకోండి.
