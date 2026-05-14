చైన్ మెట్టెలు.. పాదాలకు సరికొత్త అందం

life May 14 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instaram
గోల్డ్ ప్లేటెడ్ మల్టీ టో రింగ్

ఒకేసారి 3 నుంచి 4 వేళ్లకు మెట్టెలు పెట్టుకుంటే ఆ అందమే వేరు. ముఖ్యంగా పెళ్లికూతురి పాదాలకు ఇవి సరిగ్గా నప్పుతాయి.

Image credits: chat gpt
కలీ షేప్ మల్టీ టో రింగ్ చైన్

మూడు మెట్టెలను గజ్జెలతో ఉన్న చైన్‌తో జత చేసిన డిజైన్ ఇది. ఇలాంటి మెట్టెలు పాదాల అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి.

Image credits: pinterest
పర్పుల్ స్టోన్ మెట్టెలు

పర్పుల్ స్టోన్ మెట్టెల్లో చైన్ అందంతో పాటు రాయి మెరుపు ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి మెట్టెలు చాలా ఫ్యాన్సీగా కనిపిస్తాయి.
Image credits: pinterest
డబుల్ చైన్ మెట్టెలు

డబుల్ చైన్ ఉండటం వల్ల మెట్టెలు వేళ్లకు బలంగా ఉంటాయి. అలాగే, తేలికైన డిజైన్లు పాదాలకు సౌకర్యంగా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
మీనాకారీ మెట్టెల డిజైన్

మీనాకారీ మెట్టెల డిజైన్లు చాలా కళగా ఉంటాయి.  కొత్త పెళ్లికూతురు గజ్జెలతో ఉన్న ఇలాంటి ఫ్యాన్సీ డిజైన్ మెట్టెలు ధరించి ఇంట్లో సందడి చేయొచ్చు.

Image credits: pinterest
జిర్కాన్ టో రింగ్

సిల్వర్ ప్లేటెడ్ జిర్కాన్ మెట్టెలు ఇవి. వెండితో పోలిస్తే ఇవి చాలా చౌకగా లభిస్తాయి. పైగా, వీటి మెరుపు కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
మువ్వల పట్టీలు

చైన్ మెట్టెలకు మువ్వలు కూడా తోడైతే ఎంత అందంగా ఉంటుందో వీటిని చూస్తే తెలుస్తుంది.

Image credits: Silvermerc Designs

